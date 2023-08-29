Ворог двічі за ранок обстріляв Куп'янськ: є руйнування та жертви (фото)

Російські окупанти в черговий раз завдали удару по Куп'янську. У вівторок, 29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Куп"янськ.

Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув охоронець.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними прокурорів, також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний чоловік.

Перед цим ворог вдарив по Куп'янську о 5 ранку. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.



А 28 серпня російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок.



За даними Генштабу ЗСУ, вчора на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерією росіяни обстріляли Колодязне, Берестове, Кислівку.

Нагадаємо, через удар росіян у Полтавській області 28 серпня загинули двоє людей, ще двоє — поранені.

22

Читайте нас у Facebook та Instagram