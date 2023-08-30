Майже 600 окупантів, 26 артсистем та 9 танків: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот п’ятдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Удів, Зибиного Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізнянське, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка, Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Крім того, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

В результаті влучних ударів українських військ втрати противника за добу склали: 570 знищених окупантів, 9 танків та 17 бойових броньованих машин.

Як писали «ФАКТИ», російські окупанти в ніч на середу, 30 серпня, знову обстріляли Україну. Вибухи лунали у Київській, Одеській, Черкаській та Кіровоградській областях. У всіх згаданих регіонах працювали українські сили ППО.

Фото: Генштаб ЗСУ

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