«Підняти дух людей в окупації»: ЗСУ несподівано висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині та підняли там прапор України (відео)
Після того, як українські розвідники провели спецоперацію на мисі Тарханкут у Криму, українські військові висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині — поруч з Антонівським мостом і підняли там Прапор України.
Про це Суспільному повідомили два джерела у ЗСУ.
Заявила про це і очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
«Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба», — розповіла вона. За словами речниці, такий жест покликаний підняти дух українців в окупації.
Опубліковане вражаюче відео з місця подій.
Також опубліковано карту місцевості, де відбулася висадка десанту.
Нагадаємо, раніше було відомо, що ЗСУ зберігають свою присутність на лівобережжі Дніпра на Херсонщині, З`являлися й повідомлення щодо діяльності українських розвідгруп в районі Антонівського мосту та Голої Пристані.140