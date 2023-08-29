«Підняти дух людей в окупації»: ЗСУ несподівано висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині та підняли там прапор України (відео)

Після того, як українські розвідники провели спецоперацію на мисі Тарханкут у Криму, українські військові висадилися на лівому березі Дніпра на Херсонщині — поруч з Антонівським мостом і підняли там Прапор України.

Про це Суспільному повідомили два джерела у ЗСУ.

Заявила про це і очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба», — розповіла вона. За словами речниці, такий жест покликаний підняти дух українців в окупації.

Опубліковане вражаюче відео з місця подій.

Також опубліковано карту місцевості, де відбулася висадка десанту.

Нагадаємо, раніше було відомо, що ЗСУ зберігають свою присутність на лівобережжі Дніпра на Херсонщині, З`являлися й повідомлення щодо діяльності українських розвідгруп в районі Антонівського мосту та Голої Пристані.

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