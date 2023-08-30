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Нічна атака окупантів: Залужний розповів, скільки ворожих цілей було збито українською ППО

10:12 30 серпня 2023
Валерій Залужний

Російські війська вночі 30 серпня атакували Україну крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed, усього було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. Про це повідомив у Telegram головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Зокрема, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

Також 16 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі 28 крилатих ракет та 15 ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, що війська росії в ніч на 30 серпня здійснили масовану комбіновану атаку по Києву. Усього силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Після атаки у столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах. У Шевченківському районі Києва на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала пошкодження. Також внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах. Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.

Також через нічну атаку росіян дронами й ракетами у трьох районах Київської області були пожежі, зазнали руйнувань житлові будинки, постраждали троє людей.

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