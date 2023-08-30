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«Верни блонд»: мережа незадоволена зміною зовнішності Лесі Нікітюк

13:20 30 серпня 2023
Лесі Нікітюк

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка відверто розповіла про свої комплекси, в черговий раз вразила своїх шанувальників. Леся розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі відео, після того, як змінила колір свого волосся і стала шатенкою.

«Попрощалась с блондом, — написала Леся, та запитала. — Як вам

Одними з перших на зміну образу схвально відреагували кухар Володимир Ярославський та відома блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно потрапила у ДТП.

«Вау!» — написала Даша, не стримуючи емоцій.

Шанувальники ведучої схвалили зміни, хоча були і ті, хто вирішив, що блондинкою Лесі було краще.

«Верни блонд», — просили ведучу.

«Леся, так краще», — вирішили інші дописувачі.

Шанувальники Лесі підмітили і інші зміни в зовнішності ведучої.

«Дуже гарно, тільки верхня губа вже трошки занадто, а так дуже ефектно», — зауважили Нікітюк.

«ФАКТИ» писали, що відома українська діджейка розкрила секрет успіху.

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