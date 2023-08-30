«Верни блонд»: мережа незадоволена зміною зовнішності Лесі Нікітюк
Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка відверто розповіла про свої комплекси, в черговий раз вразила своїх шанувальників. Леся розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі відео, після того, як змінила колір свого волосся і стала шатенкою.
«Попрощалась с блондом, — написала Леся, та запитала. — Як вам?»
Одними з перших на зміну образу схвально відреагували кухар Володимир Ярославський та відома блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно потрапила у ДТП.
«Вау!» — написала Даша, не стримуючи емоцій.
Шанувальники ведучої схвалили зміни, хоча були і ті, хто вирішив, що блондинкою Лесі було краще.
«Верни блонд», — просили ведучу.
«Леся, так краще», — вирішили інші дописувачі.
Шанувальники Лесі підмітили і інші зміни в зовнішності ведучої.
«Дуже гарно, тільки верхня губа вже трошки занадто, а так дуже ефектно», — зауважили Нікітюк.
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