У Колумбії створюють шестиметрову статую Шакіри: стали відомі подробиці

Шакіру, яка зуміла зраду чоловіка перетворити на феноменальний успіх, увіковічнять у її рідному місті. Статуя співачки, що виготовляється в партнерстві з мерією Барранкільї, заввишки близько 20 футів (приблизно шість метрів) буде виготовлена з бронзи. Наразі статуя перебуває на стадії будівництва і, як очікується, важитиме від трьох до чотирьох тонн. Загалом, робота буде медового кольору, а спідниця буде виготовлена з суміші бронзи та алюмінію.

Мер Барранкільї Хайме Пумарехо біля статуї Шакіри

В Instagram мера Барранкільї Хайме Пумарехо з'явилося відео, де йдеться про те, що скульптура вже готова на 70%. Довірили таку відповідальну роботу місцевому художнику Їно Маркесу. Скульптура зображує Шакіру в позі танцю живота, з неймовірною увагою до деталей, що проявляється в елементах ніг, живота і спідниці.

«Ми почали створювати сукню з фотографії, яку нам надіслали, — розповів Маркес. — Ми перетворимо її на хвилі, як на морі».

У відео Хайме Пумарехо пояснює, що ця робота не лише прославляє Шакіру та її вплив на світ, але й дає можливість художникам з Барранкільї творити прекрасне мистецтво.

«І ось ми тут, у Ла-Пасі, з молодими барранкільцями, які ліплять мрію», — сказав він.

Перша статуя Шакіри в Барранкільї була споруджена у 2006 році. Пам'ятник розташований у парку біля стадіону «Метрополітано». Він був спроектований німецьким художником Дітером Паттом і має висоту 16 футів (близько 5 метрів).

Статуя Шакіри 2006 року, розташована біля стадіону «Метрополітано»

Нагадаємо, Шакіра стала «Жінкою року» за версією Billboard.

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