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Після зради створила хіт: Шакіра стала «Жінкою року» за версією Billboard

14:42 27 квітня 2023
Шакіра

Попдіва Шакіра, яка завдяки зраді чоловіка потрапила до Книги рекордів Гіннесса, удостоїлася звання «Жінка року» за версією американського журналу Billboard. Популярне видання вирішило вперше в історії відзначити внесок латиноамериканських артистів у сучасну музичну індустрію США. Досі це робили лише організатори премії «Греммі», які щорічно проводили спеціальну церемонію Latin Grammy.

Наразі Billboard спільно з телекомпанією Telemundo проведе 7 травня гала-концерт за участю латиноамериканських зірок. Там планується вручити нагороду Шакірі.

«Шакіра відіграла ключову роль у формуванні яскравого та різноманітного ландшафту латиноамериканської музики та музики в цілому протягом усієї своєї кар'єри. Її пристрасть, талант і креативність зруйнували бар'єри та дали можливість людям прийняти нашу індивідуальність через музику, і ми неймовірно пишаємося тим, що визнали її «Жінкою року», — заявив Рональд Дей, президент зі стратегії розваг та контенту Telemundo.

Нагадаємо, Шакіра нещодавно пережила зраду — іспанський футболіст Жерар Піке знайшов собі молоду коханку. Свої почуття співачка блискуче передала у пісні Music Sessions #53, яка стала міжнародним хітом та встановила кілька рекордів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли подробиці скандального розлучення Шакіри та Піке та домовленостей про опіку над їхніми дітьми.

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