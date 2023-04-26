Після зради створила хіт: Шакіра стала «Жінкою року» за версією Billboard

Попдіва Шакіра, яка завдяки зраді чоловіка потрапила до Книги рекордів Гіннесса, удостоїлася звання «Жінка року» за версією американського журналу Billboard. Популярне видання вирішило вперше в історії відзначити внесок латиноамериканських артистів у сучасну музичну індустрію США. Досі це робили лише організатори премії «Греммі», які щорічно проводили спеціальну церемонію Latin Grammy.

Наразі Billboard спільно з телекомпанією Telemundo проведе 7 травня гала-концерт за участю латиноамериканських зірок. Там планується вручити нагороду Шакірі.

«Шакіра відіграла ключову роль у формуванні яскравого та різноманітного ландшафту латиноамериканської музики та музики в цілому протягом усієї своєї кар'єри. Її пристрасть, талант і креативність зруйнували бар'єри та дали можливість людям прийняти нашу індивідуальність через музику, і ми неймовірно пишаємося тим, що визнали її «Жінкою року», — заявив Рональд Дей, президент зі стратегії розваг та контенту Telemundo.

Нагадаємо, Шакіра нещодавно пережила зраду — іспанський футболіст Жерар Піке знайшов собі молоду коханку. Свої почуття співачка блискуче передала у пісні Music Sessions #53, яка стала міжнародним хітом та встановила кілька рекордів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли подробиці скандального розлучення Шакіри та Піке та домовленостей про опіку над їхніми дітьми.

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