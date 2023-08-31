Помилки, проблеми та інші неприємності від Блакитного Місяця: яких «сюрпризів» чекати знакам Зодіаку в день Повні 31 серпня 2023 року

Літо 2023 завершилося Повнею у Рибах (настала 31 серпня о 04:35 за київським часом), або Блакитним Місяцем.

День Повні досить енергетичний, але яку саме енергію прийме людина, залежить від її усвідомленості, розуміння наслідків того чи іншого вчинку. Саме тому астрологи радять відстежувати свої думки, щоб не входити до Повного місяця з негативом. Навчіться утихомирювати емоції, приборкувати свої пристрасті та зміцнювати самодисципліну.

У фінансових справах 31 серпня слід бути обережними: підвищена емоційність і схильність до легковажності можуть призвести до необдуманих рішень і, як наслідок, матеріальних втрат. Хоча інтуїція і підказує загальні тенденції динаміці різних процесів, виникають складнощі з об'єктивним аналізом і вибором грамотної стратегії.

Підйом по кар'єрних сходах, що почався, виявиться не стрімким, а поступовим — крок за кроком, не дарма символом цього місячного дня є сходи, що ведуть вгору. Головне сьогодні — не прогаяти щасливий шанс, який дозволить досягти успіху.

Сьогодні можна розпочинати реалізацію невеликих справ, але від серйозних проектів варто відмовитися.

Поради кожному із знаків зодіаку дає український інтернет-ресурс із гороскопами .

Овен

Складний день. Якщо ви починаєте нові справи та проекти, будьте обережні, не дивуйтеся проблем та неприємностей на першому етапі. Слід прислухатися до порад оточуючих, і до їхньої критики — вам стане помітно простіше рухатися у вибраному напрямку.

Намагайтеся уникати конфліктів та сварок як удома, так і на роботі. Якщо ви все-таки образили когось, визнайте та виправте це.

Телець

Будьте уважні в першій половині дня: в цей час легко припуститися помилок, які поставлять під загрозу реалізацію ваших планів, що стосуються роботи та кар'єри. Позитивні тенденції обов'язково візьмуть гору, вам стане набагато простіше домогтися свого і втілити задумане в життя, багато що буде виходити само собою.

Друга половина дня підходить Тельцям для творчості та будь-яких справ, які потребують фантазії, дозволяють експериментувати, шукати нові відповіді на звичні питання.

Близнюки

Суперечливий день. Він буде важким, але дуже цікавим. Багатьом Близнюкам саме несприятливі обставини дозволять виявити найкращі якості або таланти, які раніше були приховані від усіх.

Можливі розбіжності, дрібні непорозуміння на роботі та вдома. Ваше завдання — не допускати серйозного конфлікту, намагатися згладити усі гострі кути. Не скупіться на компліменти та добрі слова, шукайте можливість порадувати оточуючих.

Рак

Намагайтеся розраховувати виключно на власні сили — це збільшить шанси на успіх. Давні партнери та перевірені союзники зараз надто зайняті власними справами, щоб дбати про ваші інтереси. Можливі дрібні прикрощі, розбіжності з колегами, незначні втрати.

Але турбуватися з цього приводу не варто: ситуація вже скоро зміниться на краще. На багатьох Раків цього дня чекають несподівані подарунки та приємні сюрпризи. Можливі зустрічі з людьми, за якими представники знаку скучили.

Лев

Сприятливий день для вирішення складних завдань, подолання перешкод, які заважали рухатись уперед. Можливість зміцнити свої професійні позиції, не виключено і стрімке кар'єрне зростання. Успіху не дається легко, але Львів це не лякає і не охолоджує — представники знаку готові попрацювати для досягнення потрібного результату.

День добре підходить для спілкування з жінками — від них ви отримуєте і схвалення, і емоційну підтримку, в якій потрібно більше, ніж звичайно. Вечір порадує добрими новинами.

Діва

День буде складним, але шанси досягти успіху все ж таки є. Будьте наполегливими, рухайтеся у вибраному напрямку, навіть якщо здається, що обставини складаються найнесприятливішим для вас чином.

Не соромтеся звертатись за допомогою, особливо до перевірених союзників — ви обов'язково отримаєте підтримку. У фінансових справах виявляйте обережність, не укладайте сумнівних угод: є небезпека стати жертвою шахраїв. Небажано робити покупки за кордоном.

Терези

Яскравий насичений день, що обіцяє не лише цікаві події, а й великі здобутки. Можливість реалізувати якісь давні плани роботи. Не соромтеся розповідати про свої успіхи — за вмілої самореклами можливе стрімке кар'єрне зростання. Слід нагадати себе старим друзям; можливо вони знайдуть вам цікаві пропозиції.

Вдалий день для покупок, причому краще купувати побутову техніку, засоби зв'язку та автомобілі. Добре у Терезів складуться поїздки, навіть довга дорога не здасться стомлюючою, особливо якщо ви вирушите в дорогу в хорошій компанії.

Скорпіон

Сприятливий день для спілкування, особливо ділового — будь-які ваші ідеї щодо роботи та бізнесу швидко отримують підтримку. Не останню роль у цьому відіграє чарівність, якою ви вміло користуєтесь. На семінарах, конференціях та інших подібних заходах зав'яжуться корисні знайомства. Ймовірний початок службового роману.

У Скорпіонів можливі приємні сюрпризи, несподівані добрі новини щодо людей, які вам особливо дорогі. Зміни на краще в романтичних відносинах можливі, якщо ви проявите ініціативу в другій половині дня.

Стрілець

День сприятливий, хоч і досить напружений. Ви досягнете успіхів завдяки організованості, самодисципліні та серйозному ставленню до справ. Не захоплюйтеся пустими розмовами, навіть якщо вони дуже приємні; намагайтеся обговорювати практичні питання, вести бесіди, з яких можна отримати користь.

Можливість перейняти чужий досвід, проаналізувати чужі помилки, щоб уникнути власних. Стрільці сьогодні більш стримані й холоднокровні, ніж зазвичай — близьким це може здатися дивним, але конфліктів і образ це не призведе.

Козоріг

Можливі значні зміни в тих сферах життя, які для вас особливо важливі. Намагайтеся ставитися до того, що відбувається, спокійно — боятися нічого, але й намагатися прискорити розвиток подій не варто. Звертайте увагу на дрібниці, деталі; це допоможе правильно оцінити ситуацію та уникнути невірних кроків.

Важливою буде підтримка близьких людей; на жаль, не всім представникам знаку вдасться одержати його. Деяким Козорогам пригадають старі образи, це виявиться дуже неприємним. Але гармонія у відносинах відновиться, якщо ви не дасте нових приводів для закидів.

Водолій

Спокійний день. Він більше підходить для роздумів, ніж для конкретних дій, але це не привід забувати про поточні справи: ними все ж таки потрібно займатися, причому робити це бажано самостійно, інакше вам доведеться виправляти чужі помилки.

Можливі проблеми в навчанні: нова інформація засвоюється повільніше звичайного, а ви недостатньо посидючі та уважні. Можливі помилки у розрахунках; якщо йдеться про ваші особисті засоби, справа може закінчитися великими втратами. У другій половині дня ви несподівано отримаєте нагороду за якусь виконану роботу, і це буде дуже приємно.

Риби

Можливі труднощі та затримки у справах, але ви навряд чи засмучуєтеся із цього приводу. Всьому свій час; тепер потрібно зробити паузу, постаратися відновити сили, а час діяти та долати перешкоди настане пізніше. Буде нагода поспілкуватися зі старими друзями, приємно провести час у хорошій компанії.

Імовірні вдалі невеликі покупки, добре купувати речі, необхідні навчання, роботи і творчості. Рибам нагадають про себе люди, яким ви надали важливі послуги. Їхня подяка буде дуже приємною.

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