Україна готує наступний потужний удар: військовий аналітик про нову фазу війни

Військовий аналітик Шон Белл розповів виданню Sky News про значення нічних атак безпілотників. На його думку, головною новиною, безумовно, є те, що Україна здійснила атаки на шість російських регіонів, найбільші за останні 18 місяців війни.

«Хоча кількість жертв виглядає дуже низькою, найбільше постраждав аеродром у Пскові, який знаходиться неподалік від кордону з Естонією і Латвією, — каже Шон Белл. — Чотири транспортні літаки були підбиті. Це досить значні російські літаки великої вантажності. Хоча росіяни стверджують, що вони отримали лише легкі пошкодження, інші повідомлення свідчать про те, що вони палали у вогні. Схоже, що в атаці брали участь від 10 до 20 безпілотників».

Він додав, що Україна вступає в рішучішу фазу, і це є причиною потужної атаки безпілотників.

«Схоже, що росіяни дуже сильно наступають на півночі в районі Куп'янська, і зараз українці також досягають певного прогресу на схід від Запоріжжя. Скидається на те, що все починає розігріватися до трохи рішучішої фази. Українці явно намагаються відтіснити росіян, явно намагаються утримати російські ВПС на відстані, вони завдають ударів по російських логістичних лініях».

На думку аналітика, все це схоже на підготовку до наступного великого поштовху, безумовно, з боку України.

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові під час масованої атаки дронів на росію.

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