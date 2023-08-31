Сорочка довкола стегон: стиліст про цікаві прийоми осені

З наближенням осінньої пори ми починаємо частіше замислюватися про складні та багатошарові образи. Восени можна погратися з трендами та створити направду вражаючі стилізації. Але зовсім не обов"язково купувати конкретні трендові речі, щоб освіжити свій гардероб. Можна скористатися цими стилістичними прийомами навіть з тим, що ви маєте в шафі, радить український стиліст Матвій Калугін, який раніше розповідав, як створити образ у французькому стилі.

«Сарафан на сорочку або лонгслів — формула не нова, але виглядає такий образ глибше та цікавіше, аніж зі звиклою сукнею. Основна засада: обирайте сарафан щільніший та об"ємніший за нижній шар образу.

Сорочка довкола стегон — це теж дуже стильно. Підійде будь-яка м"яка сорочка (фланелева, віскозна). Додасте образу невимушеності та бешкетливості.

Шарф як верхній одяг — альтернатива дороговартісним кейпам та пончо. Класний прийом для початку осені. Шарф має бути досить широким, аби ви мали змогу по-різному його драпірувати".

Якщо всі ваші речі сидять чітко по фігурі, то можете скористатися піджаком свого бойфренда, підхопивши трендову естетику об’ємних плечей̆ з 80-х.

«Гольфи під туфлі у поєднанні з довжиною міні акцентуватиме витонченість ніг. Гадаю, в багатьох є пара високих шкарпеток, що десь там залежалася.

Видима спідня білизна — очевидно, що на теплу осінь. Можна або навмисно обирати напівпрозорі речі, або ж приспускати низ чи верх, щоб показати білизну. Звісно, білизна має бути підібрана таким чином, щоб гармоніювати зі стилізацією в цілому.

Нашарування масивних прикрас — сумістіть всі свої ланцюги та масивні намиста, хоча б в якості експерименту перед дзеркалом.

Шопер замість клатча — таку об"ємну сумку в гардеробі має більшість, а от носити під руку її не прийнято. Звісно, це незручно до праці, тому пробуємо у вихідний та не накладаємо цегли всередину сумки".

Низька посадка пояса, додає стиліст, візуально акцентуватиме та збільшуватиме стегна, це варто розуміти. Але й несамовито змінює настрій образу, додає трендову нотку. Таким чином можна носити будь-який свій ремінь або навіть мотузку.

Нагадаємо поради стиліста щодо обрання модної сумки.

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