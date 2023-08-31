Цього року ЄС планує імпортувати рекордні обсяги скрапленого природного газу з росії, попри те, що блок прагне відмовитися від російського палива до 2027 року. За перші сім місяців цього року Бельгія та Іспанія були другим і третім найбільшими покупцями російського ЗПГ після Китаю, згідно з аналізом галузевих даних, проведеним неурядовою організацією Global Witness.

Загалом імпорт скрапленого газу в ЄС з січня по липень цього року зріс на 40% порівняно з показниками за аналогічний період 2021 року, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, пише британська газета Financial Time. Стрибок відбувся з низької бази, оскільки до війни в Україні ЄС не імпортував значних обсягів скрапленого газу через свою залежність від трубопровідного газу з росії.

Але це зростання набагато різкіше, ніж середньосвітове збільшення імпорту російськогогазу, яке становило 6% за той самий період, зазначає Global Witness.

За даними аналітиків, ЄС імпортує приблизно на 1,7% більше російського скрапленого газу, ніж минулого року, коли імпорт сягнув рекордно високого рівня. Global Witness зазначає, що вартість скрапленого газу, імпортованого з січня по липень, становить 5,29 млрд євро.

«Шокує те, що країни ЄС доклали стільки зусиль, щоб відвикнути від російського викопного газу, який постачається по трубах, лише для того, щоб замінити його на імпортований еквівалент, — сказав Джонатан Норонья-Гант, старший активіст кампанії Global Witness з питань викопних видів палива. — Не має значення, чи надходить він з трубопроводу, чи з судна, це все одно означає, що європейські компанії відправляють мільярди у військову скарбничку путіна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що країні-терористці передрекли обвал експортних доходів на 30%.

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