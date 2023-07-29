Гарні новини: країні-терористці передрекли обвал експортних доходів на 30%

Санкції, зокрема 11 пакет санкцій ЄС проти росії, знижки на нафту і відключення газу європейським країнам обвалять експортні доходи російської економіки на 30%, випливає з прогнозів центрального банку рф.

Цього року експортери зароблять $ 414 млрд проти рекордних $ 591 млрд у 2022-му.

Номінально обсяги експорту відкотяться до рівнів 2019 року, але в реальності приплив експортної виручки схлюпнеться набагато сильніше, зазначає Finanz.

39% російського експорту зараз здійснюється «в рублях», що, як правило, означає первісну бартерну торгівлю. На долари і євро припадає лише 34% російського експорту. І якщо ця частка збережеться, реальний приплив твердої валюти в росію становитиме лише $ 140 млрд — а це на рівні 2003−2004 років.

На міжбанківському ринку валюта вже в дефіциті: у липні, щоб залучити долари, учасники ринку були готові платити по 13% річних, а євро — 11%.

Стиснення експорту обіцяє подальшу девальвацію рубля — до 100 за долар і вище, прогнозують експерти.

Водночас перехід війни на територію росії також збільшив її економічні проблеми.

Раніше аналітики з'ясували, як деякі країни і компанії допомагають путіну обходити санкції.

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