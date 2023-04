Російський олігарх із санкційного списку торгує скрапленим газом через порт у Бельгії

Російський мільярдер Геннадій Тимченко, внесений до європейського санкційного списку, відповідає за імпорт скрапленого газу з росії до Китаю. Тимченко не є звичайним олігархом, зазначає американська Wall Street Journal. Це людина з найближчого оточення російського президента, яка завдяки путіну заробила величезні статки. Нещодавно ЗМІ повідомили про арешт його яхти вартістю 50 мільйонів євро в італійському порту Сан-Ремо.

Тим часом, як встановили бельгійські ЗМІ, Тимченко заробляє на постачанні російського скрапленого природного газу до Китаю. Паливо перевантажується в бельгійському порту Зебрюгге. Разом з іншим олігархом, Леонідом Міхельсоном, він стоїть за компанією «Новатек», найбільшим після «Газпрому» виробником природного газу у рф.

«Лише після того, як Тимченко потрапив до санкційного списку, він покинув правління компанії, але через свою інвестиційну групу „Волга“ все ще володіє майже чвертю акцій газовидобувної компанії», — пише газета De Standart.

Газета нагадує, що візитною карткою «Новатека» є «Ямал СПГ», найбільший російський проєкт з видобутку скрапленого газу, а також один з найбільших постачальників СПГ в порт Зебрюгге. Бельгійський оператор газової мережі Fluxys у 2020 році ввів в експлуатацію сховище на 180 тисяч м³ спеціально для імпорту російського газу. Таким чином, Бельгія є ідеальною зупинкою для транспортування цього палива з росії до Китаю через Суецький канал, зазначає видання.

Згідно з нещодавніми розрахунками американського аналітичного центру Institute for Energy Economics and Financial Analysis, російський виробник газу є другим за важливістю постачальником СПГ в Зебрюгге після Катару.

«Наш термінал є об'єктом з відкритим доступом: будь-яка зацікавлена компанія може зарезервувати потужності для постачання скрапленого газу, — відповів Fluxys на звинувачення газети. - У нас є контракти з клієнтами з усіх куточків світу, включаючи росію, і наразі немає жодних санкцій, що забороняють імпорт російського скрапленого газу в ЄС».

«De Standard» зазначає, що компанії й люди, які контролюють «Ямал СПГ», підпадають під дію санкцій. «Новатек» знаходиться в санкційних списках США, Канади й Польщі, а генеральному директору компанії Леоніду Міхельсону заборонено в'їзд до Великобританії протягом року. Проте, імпорт ямальського СПГ через бельгійський порт продовжується в повному обсязі.

Раніше глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив в інтерв'ю Financial Times, що Європа ще не виграла енергетичну війну з росією, попри значне падіння цін на газ.

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram