«Європа ще не виграла енергетичну війну з росією»: Фатіх Біроль про ціни на газ та складну наступну зиму

Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив в інтерв'ю Financial Times, що Європа ще не виграла енергетичну війну з росією, попри значне падіння цін на газ. За його словами, росія може перекрити решту поставок газу до Європи, а світовий попит на скраплений природний газ, ймовірно, зросте в міру відновлення китайської економіки. Це може ускладнити заповнення європейських газових сховищ до наступної зими.

«рф розіграла енергетичну карту й не виграла, — сказав Біроль. — Але було б занадто сміливо стверджувати, що Європа вже виграла енергетичну битву».

Він попередив, що наступна зима може бути для Європи складнішою за нинішню, якщо буде холодніше. Втім, у нещодавньому інтерв'ю агентству Reuters Маркус Креббер, голова найбільшої німецької енергетичної компанії RWE, спрогнозував, що ціни на газ в Європі не повернуться до рекордно високих показників минулого року.

«Ситуація на газовому ринку зараз не така напружена, особливо завдяки м'якій зимі та відновленню виробництва на атомних електростанціях у Франції», — сказав він.

У серпні минулого року оптова ціна на газ для європейського ринку досягла майже 350 євро за мегават-годину через обмеження поставок з росії. З того часу, однак, вона значно знизилася. Минулого тижня ціна на газ для європейського ринку вперше з 2021 року впала нижче від 50 євро за МВт-год. Однак вона залишається значно вищою, ніж до нападу російських військ на Україну, що, серед іншого, знижує конкурентоспроможність європейської промисловості.

Фатіх Біроль зазначив, що європейська економіка ще не зазнала серйозної рецесії, хоча вона сильно постраждала від енергетичної кризи.

«Ціни на газ все ще в сім разів вищі, ніж у США, ціни на електроенергію втричі вищі, ніж у Китаї, — сказав він. - Довгострокове рішення енергетичної безпеки має базуватися на чистій енергії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президенту росії володимиру путіну, схоже, не вдасться підштовхнути Європу до відступу, перекривши газові крани.

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