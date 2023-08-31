Вхід на цвинтар охороняли з антидроновими рушницями: під москвою поховали соратника пригожина уткіна (фото, відео)

Заступника ватажка чвк «Вагнер» євгенія пригожина Дмитра Уткіна поховали на Митищинському меморіальному цвинтарі в Підмосков'ї, повідомляє ВВС News .

На відміну від похорону голови чвк «Вагнер» євгенія пригожина, які нагадували театральну виставу з переміщенням жалобних кортежів кількома цвинтарями Санкт-Петербурга, прощання з Дмитром Уткіним було організовано спокійніше.

Цвинтар був оточений, всі машини доглядалися. Вхід охороняли силовики з антидроновими рушницями. Звичайних відвідувачів на час похорону Уткіна на цвинтарі перестали пускати.

Попрощатися з Дмитром Уткіним прийшли кілька десятків людей без символіки ЧВК «Вагнер», зазначив кореспондент MSK1.ru. За даними ЗМІ, після того, як рідні Уткіна залишили цвинтар, до його могили почали приходити військові з ВДВ та Росгвардії.

«За бажанням рідних Уткіна церемонія відбулася лише у присутності родичів та близьких друзів, з військовими почестями» , — повідомило агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело.

За даними телеграм-каналу Shot, під час церемонії на цвинтарі грав оркестр.

При цьому євгенія пригожина поховали без військових почестей, які також були покладені йому як Герою Росії, писали ЗМІ.

Як писали «ФАКТИ», 29 серпня у Санкт-Петербурзі таємно поховали євгенія пригожина. Церемонія відбулася у «закритому форматі». Прес-служба голови чВК «Вагнер» повідомила, що прощання з ним відбулося на Порохівському цвинтарі. Заява була зроблена вже після того, як усе закінчилося.

Фото: GETTY

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