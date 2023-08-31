Військовослужбовець: Кривонос — перш за все політик, який накидує на бойових генералів

Генерала Сергія Кривоноса та його заяви слід сприймати як суто політичні, а не військові. Про це у фейсбуці написав політичний експерт, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов.

Так Сазонов відреагував на критику Кривоноса на адресу бойових генералів, зокрема командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Нагадаємо, раніше у коментарі 5 каналу Кривонос звинуватив Сирського у причетності до корупції воєнкомів.

«Суто бюрократично Сирський має відношення до військкоматів — як і решта вищого військового керівництва держави. Але ми ж розуміємо, що фактично кадрові рішення приймаються в кабінетах, в той час як Сирський переважно перебуває в окопах. Дуже сумніваюсь, що у перервах між плануванням операцій він має змогу рекомендувати/погоджувати/призначати начальника, умовно, Дарницького ТЦК», — йдеться в дописі.

Водночас він нагадав, що Кривонос займається політикою і навіть балотувався у президенти. Він — цивільний і не бере безпосередньої участі в обороні держави.

«Щось не пригадаю бойових здобутків генерала Кривоноса під час повномасштабної війни. Хіба що оборона аеропорту „Київ“, яка завершилась кримінальною справою ДБР. Бої за Жуляни були? Ні», — написав Сазонов.

На його думку, політична діяльність і піар Кривоноса подекуди є шкідливими: «Хто розповідав цю дічь про конфлікт Зеленського з Залужним? Хто розганяв зраду про „здачу“ Херсона? І він постійно методично атакує Сирського впродовж всієї повномасштабної війни. Це щось особисте або Кривоносу за це платять. Самі знаєте хто».

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