«Зоря» «попливла» на останніх хвилинах поєдинку зі «Славією»: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 23 серпня, луганська «Зоря» з новим головним тренером сербом Ненадом Лалатовичем на стадіоні «Еден Арена» у Празі стартувала в єврокубковому сезоні гостьовим матчем раунду плей-оф Ліги Європи з чеською «Славією», яка вже встигла вибити з турніру Дніпро-1″.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Перший матч

«Славія» (Прага, Чехія) — «Зоря» (Луганськ, Україна) — 2:0

«Зоря»: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Батагов, Вантух, Кірюханцев (Алефіренко, 86), Дришлюк, Яцик (Чурко, 77), Мішньов (Мічин, 46), Антюх (Горбач, 82), Герреро (Бугай, 82).

Голи: Тиджані (81), Масопуст (90+4).

Луганчани на відміну від суперника, невдало стартували у чемпіонаті своєї країни, з чотирма очками у чотирьох поєдинках посідаючи у турнірній таблиці УПЛ лише 10-те місце («Славія» з п'ятьма перемогами у п'яти зустрічах — лідер чемпіонату Чехії). І не дивно, що букмекери бачать явним фаворитом протистояння володаря Кубка Чехії, тим паче, що «Зорі» не може допомогти найкращий бомбардир команди Русин, який близький до переходу в англійський «Сандерленд».

З перших хвилин зустрічі «Славія» прогнозовано почала пресувати захисні порядки бронзового призера чемпіонату України та на 27-й хвилині вразила ворота гостей. Але добре, що рефері після перегляду VAR взяття воріт скасував, зафіксувавши гру рукою у чехів.

З Божою допомогою «Зоря» до кінця першого тайму встояла, хоча статистика ударів по воротах була більш ніж промовистою — 10:0 на користь чехів.

Не змінилася картина на полі й після перерви. З тією різницею, що «Славія» зусиллями нігерійця Тиджані та Масопуста забезпечила собі на останніх хвилинах комфортну перемогу — 2:0. Прикро, але не смертельно. Особливо якщо зважити на те, що пражани «стріляли» по воротах Турбаєвського цілих 27 разів.

Зустріч у відповідь суперників запланована на 31 серпня в польському Любліні. Нагадаємо, що переможець двоматчевого протистояння «Зорі» та «Славії» вийде до групового турніру Ліги Європи, а невдаха продовжить євросезон у груповому турнірі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Зорі» Ненад Лалатович відповів на звинувачення у прокремлівських поглядах.

Фото ФК «Славія»

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