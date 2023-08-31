«Динамо» та «Шахтар» дізналися суперників у Кубку України (відео)
У четвер, 31 серпня, у столичному Будинку футболу пройшло жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України сезону-2023/2024.
На цій стадії до восьми переможців попереднього етапу приєдналися вісім клубів УПЛ із найвищим рейтингом. Таким чином, з легкої руки олімпійського чемпіона фрістайліста Олександра Абраменка було визначено такі пари:
«Верес» — «Шахтар»
«Оболонь» — «Динамо»
«Рух» — «Олександрія»
«Чорноморець» — «Кривбас»
«Полісся» — «Дніпро-1»
«Маріуполь» — «Зоря»
«Металіст 1925» — «Ворскла»
«Вікторія» — «Минай»
Зазначимо, що базовий день проведення матчів 1/8 фіналу — 27 вересня.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новачок УПЛ замість ексфутболіста збірної України довірив команду білорусу.126