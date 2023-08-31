36.72 / 37.47 40.05 / 40.96
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Динамо» та «Шахтар» дізналися суперників у Кубку України (відео)

12:24 31 серпня 2023
Кубок України

У четвер, 31 серпня, у столичному Будинку футболу пройшло жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України сезону-2023/2024.

На цій стадії до восьми переможців попереднього етапу приєдналися вісім клубів УПЛ із найвищим рейтингом. Таким чином, з легкої руки олімпійського чемпіона фрістайліста Олександра Абраменка було визначено такі пари:

«Верес» — «Шахтар»

«Оболонь» — «Динамо»

«Рух» — «Олександрія»

«Чорноморець» — «Кривбас»

«Полісся» — «Дніпро-1»

«Маріуполь» — «Зоря»

«Металіст 1925» — «Ворскла»

«Вікторія» — «Минай»

Зазначимо, що базовий день проведення матчів 1/8 фіналу — 27 вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новачок УПЛ замість ексфутболіста збірної України довірив команду білорусу.

126

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На місці інциденту

Стрілянина у Дніпрі: у мережі показали відео з нагрудних камер поліцейських та із салону авто вбитого водія

Мобілізація

«Сидять в тилу сотні здорових бугаїв у бронежилетах»: чому не призивають військкомів, і що не так з мобілізацією

ЗСУ

Дуже потрібні армії: кого можуть призвати у вересні

Мобілізація

Названо область, де мобілізацію буде посилено найближчим часом

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту