«Динамо» та «Шахтар» дізналися суперників у Кубку України (відео)

У четвер, 31 серпня, у столичному Будинку футболу пройшло жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України сезону-2023/2024.

На цій стадії до восьми переможців попереднього етапу приєдналися вісім клубів УПЛ із найвищим рейтингом. Таким чином, з легкої руки олімпійського чемпіона фрістайліста Олександра Абраменка було визначено такі пари:

«Верес» — «Шахтар»

«Оболонь» — «Динамо»

«Рух» — «Олександрія»

«Чорноморець» — «Кривбас»

«Полісся» — «Дніпро-1»

«Маріуполь» — «Зоря»

«Металіст 1925» — «Ворскла»

«Вікторія» — «Минай»

Зазначимо, що базовий день проведення матчів 1/8 фіналу — 27 вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новачок УПЛ замість ексфутболіста збірної України довірив команду білорусу.

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