«Динамо» покірно програло «Бешикташу» та припинило виступ у Лізі конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 31 серпня, у Стамбулі пройшов матч-відповідь раунду плей-оф Ліги конференцій, в якому місцевий «Бешикташ» приймав київське «Динамо». Нагадаємо, у першому результативному поєдинку в Бухаресті сильнішим виявився стамбульський клуб — 3:2.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

«Бешикташ» (Туреччина) — «Динамо» (Україна) — 1:0

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Беніто, 89), Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 77), Караваєв, Н. Волошин (Діалло, 76), Буяльський, Ванат.

Гол: Абубакар (52).

Перший матч — 3:2

Динамівцям необхідно було обов'язково перемагати, щоб розраховувати на вихід до групового турніру та продовження виступу в єврокубках.

От тільки особливого прагнення у футболістів київського клубу помітно не було — більше того, часом складалося враження, що підопічні Мірчі Луческу програли це двоматчеве протистояння ще до виходу на поле «Бешикташ Парк». Господарі же, особливо не напружуючись, як і тиждень тому, забили єдиний м'яч на початку другого тайму, коли досвідчений Абубакар за рахунок індивідуальних дій вирвався на ударну позицію та пробив повз Бущана. Варто сказати, що голкіперу «Динамо» доводилося неодноразово рятувати свою команду після ударів суперників, ось тільки це не допомогло «біло-синім» досягти позитивного результату.

Таким чином, «Динамо» і вдруге програло «Бешикташу», припинивши виступ у єврокубках цього сезону. Востаннє «біло-сині» не змогли пробитися до групового етапу будь-якого європейського турніру в далекому 2005 році, коли вилетіли у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів від швейцарського «Туна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» обіграла «Славію», але вилетіла з Ліги Європи.

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