«Динамо» без Ярмоленка на 90+4-й хвилині програло битву «Бешикташу»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 24 серпня, київське «Динамо», яке несподівано програло в УПЛ «Чорноморцю» (2:3), на стадіоні «Джулешті» у столиці Румунії Бухаресті провело перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти колишньої команди Мірчі Луческу турецького «Бешикташа».

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Перший матч

«Динамо» (Київ, Україна) — «Бешикташ» (Стамбул Туреччина) — 2:3

«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин (Діалло, 76), Караваєв (Беніто, 90+5), Буяльський (Царенко, 90), Ванат.

Голи: Шапаренко (60), Волошин (65) — Абубакар (40, з пенальті), Коллі (64), Зайнутдінов (90+4).

Якщо динамівці на попередній стадії змагань насилу пройшли грецький «Аріс», то стамбульський гранд уже впевнено впорався в єврокубковому сезоні з двома суперниками — албанською «Тіраною» (3:1 вдома і 2:0 на виїзді) та азербайджанським «Нефтчі» (3:1 у гостях і 2:1 на своєму полі).

На матч у Бухаресті «Динамо», навіть у заявці якого на гру не опинилося Ярмоленка, з нагоди Дня Незалежності України вперше вийшло на поле у жовтому комплекті форми із синіми вставками. У новій формі, але, на жаль, зі старими проблемами.

Підопічні Луческу активніше розпочали зустріч, але на 20-й хвилині дика обрізка Сидорчука у центрі поля ледь не призвела до голу «Бешикташа». Ще добре, що Бущан та невдача турків залишили рахунок на табло незмінним.

Щоправда, «виправити ситуацію» під кінець першого тайму зголосився центральний захисник «біло-синіх» Попов, який після банального навісу у штрафний майданчик зіграв рукою. Англійський рефері призначив пенальті, який впевнено реалізував старий знайомий киян камерунець Абубакар (у далекому 2015-му він забивав «Динамо» у футболці «Порту»).

Вже на 47-й хвилині «Динамо» зусиллями Караваєва зрівняло рахунок. Але, на жаль, арбітр за допомогою VAR відмінив гол, зафіксувавши у киян офсайд. Щоправда, на 60-й хвилині підстав скасовувати гол-красень Шапаренка у служителів Феміди не було.

Ось тільки радість динамівців була недовгою. Коллі після подачі кутового головою увігнав м'яч у сітку воріт Бущана. Втім, ще менше після цього тішилися у Стамбулі, оскільки за хвилину свій м'яч головою забив Волошин — 2:2.

У час, що залишився до фінального свистка, вирвати перемогу могли і ті, й інші. Свій шанс зусиллями свого казахського новачка Зайнутдінова, який перейшов із московського ЦСКА, використав у компенсований час «Бешикташ» — 2:3. Таких турків треба бити, але не таким «Динамо», яке у шести зустрічах сезону пропустило у свої ворота 11 (!) м'ячів.

Нагадаємо, що зустріч-відповідь команд Шенола Гюнеша і Мірчі Луческу відбудеться 31 серпня в Стамбулі. Переможець пари «Динамо» — «Бешикташ» вийде до групового турніру Ліги конференцій, а той, хто програв, припинить виступи в єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» вдев'ятьох зумів відстояти нічию в гостьовому поєдинку Ліги конференцій зі «Спартаком» із Словаччини.

Фото ФК «Динамо»

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