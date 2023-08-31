«Дніпро-1» удев'ятьох не вистояв проти «Спартака» та вилетів із Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 31 серпня, у словацькому Кошице пройшов матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між українським «Дніпром-1» та словацьким «Спартаком» із Трнави. Нагадаємо, у першому поєдинку було зафіксовано результативну нічию — 1:1.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

«Дніпро-1» (Україна) — «Спартак» (Словаччина) — 1:2.

«Дніпро-1»: Кінарейкін, Мірошниченко, Сваток, Кравець, Каплієнко (Горбунов, 46), Бабенко, Піхальонок, Рубчинський (Горін, 101), Білл (Філіппов, 77), Лєднєв (Бланко, 46), Гуцуляк.

Голи: Горосіто (61, у ворота) — Даніель (3), Буката (106).

Вилучені: Бабенко (99), Горін (108).

Дніпряни і другий поєдинок проти «Спартака» проводили фактично на виїзді, хоч і між Кошице та Трнавою відстань у майже 400 км. Тому не дивно, що ініціативою по-господарськи більше володіли номінальні гості, котрі після швидкої атаки відкрили рахунок уже на 3-й хвилині.

Але підопічні Валерія Городова рук не опустили, і, переламавши хід поєдинку після перерви, зрівняли рахунок — причому зробив за них це захисник «Спартака», який зрізав м'яча головою у свої ворота.

З'ясування переможця та учасника групового турніру перейшло в овертайм. А там спочатку Бабенко був вилучений за грубу гру, а потім Горін отримав другу жовту картку, залишивши своїх партнерів удев'ятьох (у другому поєдинку поспіль!). У паузі між двома червоними картками номінальні гості забили гол, який вивів їх до основної сітки Ліги конференцій. А «Дніпро-1» тепер зосередиться на виступі у внутрішніх змаганнях…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» покірно програло «Бешикташу» та припинило виступ у Лізі конференцій.

Фото СК «Дніпро-1»

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