«Дніпро-1» вдев'ятьох відвоював нічию на полі «Спартака»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У середу, 23 серпня, «Дніпро-1» після відставки головного тренера Олександра Кучера на стадіоні імені Антона Малатінського в Трнаві провів перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти словацького «Спартака».

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Перший матч

«Спартак» (Трнава, Словаччина) — «Дніпро-1» (Україна) — 1:1

«Дніпро-1»: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Мірошниченко, Бабенко, Рубчинський (Когут, 59), Піхальонок (Горін, 88), Горбунов (Каплієнко, 59), Леднєв (Філіппов, 72), Гуцуляк.

Голи: Офорі (55) — Піхальонок (67, з пенальті).

На 9-й хвилині вилучено Сарапія, а на 89-й — Когута (обидва — «Дніпро-1»).

Після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи у «Дніпра-1» без тепер уже колишнього лідера атак Артема Довбика залишився останній шанс зіграти восени у єврокубках — у Лізі конференцій. Для цього «Дніпру-1» потрібно вибити бронзового призера чемпіонату Словаччини та володаря Кубка країни «Спартак», який уже встиг пройти в єврокубках латвійську «Ауду» (1:1, 4:1) та польський «Лех» (1:2, 3:1).

Який же «Дніпро-1» без провалу у дебюті? Цього разу команду підвів центральний захисник Сарапій, який з порушенням правил зірвав вихід словака віч-на-віч з голкіпером і після перегляду VAR заробив пряму червону картку. На 9-й хвилині вже вдесятьох!

Але, до честі хлопців Валерія Городова, який вивів віцечемпіона України на поєдинок, вони й у меншості виглядали цілком гідно. Хоча наприкінці стартової 45-хвилинки «Спартак» все ж таки міг забити, але двічі на останньому рубежі блискуче зіграв молодий голкіпер гостей Кінарейкін.

На жаль, у перерві наставник словаків не лише провів одразу три заміни, а й, мабуть, гарненько «накачав» підопічних. «Спартак» заграв агресивніше, швидше, і на 55-й хвилині нігерієць Офорі за допомогою рикошету від ноги Горбунова та поперечини таки вразив ворота «Дніпра-1» — 1:0.

Але пройшло трохи більше, ніж 10 хвилин, і Гоцуляк заробив у чужому штрафному пенальті. Піхальонок з «позначки» перетворив перший та останній удар у площину воріт «Спартака» на гол — 1:1.

У час, що залишався до фінального свистка, словаки продовжували тиснути (як же смачно Даніель «зарядив» у поперечину!), а «Дніпро-1» через грубість Когута примудрився залишитися… вдев'ятьох. Але хлопці Городова навіть без двох вилучених гравців вистояли — 1:1.

Зустріч у відповідь суперників також відбудеться в Словаччині — 31 серпня в Кошице. Нагадаємо, що переможець пари «Спартак» — «Дніпро-1» вийде в груповий турнір Ліги конференцій, а той, хто програв, припинить виступи в єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги конференцій «Динамо» — «Бешикташ».

Фото СК «Дніпро-1»

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