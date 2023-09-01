Ворог вночі атакував Україну: одна з ракет влучила в приватне підприємство на Вінниччині
Вночі 1 вересня російські війська знов атакували Україну крилатими ракетами «Калібр». Окупанти запустили дві ракети з району Феодосії.
Одну з них силам ППО вдалося збити, інша — влучила у приватне підприємство у Вінницькій області.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
«Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами „Калібр“. Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія)», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали люди, а також було пошкоджено майно і приватні авто. Потерпілим надається допомога.
Нагадаємо, днем раніше росіяни запустили по Україні ракети та дрони. Вибухи лунали у Київській, Одеській, Черкаській та Кіровоградській областях. Українські сили ППО знищили всі ракети та 15 дронів з 16 запущених.
Але внаслідок падіння уламків були руйнування, постраждали люди. Двоє чоловіків загинули.472