Ворог вночі атакував Україну: одна з ракет влучила в приватне підприємство на Вінниччині

Вночі 1 вересня російські війська знов атакували Україну крилатими ракетами «Калібр». Окупанти запустили дві ракети з району Феодосії.

Одну з них силам ППО вдалося збити, інша — влучила у приватне підприємство у Вінницькій області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами „Калібр“. Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія)», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали люди, а також було пошкоджено майно і приватні авто. Потерпілим надається допомога.

Нагадаємо, днем раніше росіяни запустили по Україні ракети та дрони. Вибухи лунали у Київській, Одеській, Черкаській та Кіровоградській областях. Українські сили ППО знищили всі ракети та 15 дронів з 16 запущених.

Але внаслідок падіння уламків були руйнування, постраждали люди. Двоє чоловіків загинули.

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