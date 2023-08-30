Війна все більше переміщується на територію росії, — Подоляк

Удари по Пскову та знищення російських військових літаків свідчать про те, що військові дії поступово зміщуються на територію нашого ворога.

Про це у Twitter пише радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Війна дедалі більше переміщається на територію росії, і її неможливо зупинити. Це наслідок втраченої прифронтової складової (росія вже давно воює лише чисельно і лише в обороні, незважаючи на всі пропагандистські міфи) та відсутності реалістичних систем управління силами в регіонах (у тому числі ППО)», — зазначає він.

Подоляк звертає увагу на те, що заклики західних партнерів «уникати будь-яких ударів по законній території росії» лише продовжують спонукати кремль до продовження агресії.

«Україна суворо дотримується зобов'язання не застосовувати зброю своїх партнерів для завдання ударів по території росії і діє виключно в рамках принципів оборонної війни» , — пише радник.

На його думку, можливі переговори, про які останнім часом з'явилося чимало статей у західній пресі, вести з путіним однозначно не можна.

Ця теза підкріплюється «історією» з демонстративним вбивством глави пвк «вагнер» євгена пригожина.

Вбивство пригожина показує, що обіцянки путіна нічого не варті. Він не виконуватиме жодних угод, він орієнтований виключно на ескалацію, нарощування вбивств та руйнувань.

«Поки путін залишається президентом, війна продовжуватиметься, втягуючи росію все глибше і глибше у вир хаосу «, — робить висновок Подоляк.

Нагадаємо, вчора таємно, без почестей у рф поховали «героя росії» євгена пригожина. На похороні були лише рідні та близькі, нікого з військових, і тим більше, з керівництва росії.

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