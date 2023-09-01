Блогерка Даша Квіткова після ДТП влаштувала відверту фотосесію

Даша Квіткова, схоже, досить швидко оговталася від потрійної аварії, яку, подейкують, сама й спричинила у столиці. Адже в останній день літа вона на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала відверті знімки, на яких приспустила шлейки чорної сукні.

«Я мітинг, ти провокація», — інтригуючи, підписала світлини Квіткова, чим викликала ще більше запитань у підписників, які гадали, кому то все адресовано.

Проте більшість написали, що це, мабуть, стосується ексгероя «Холостяка» Михайла Заливака, якого називають новим коханим Даші після розлучення з Нікітою Добриніним.

Нагадаємо, що ввечері 27 серпня блогерка влаштувала аварію у Києві. Вона їхала до пологового будинку, звідки виписували її подругу-блогерку. Але до місця призначення не доїхала. Даша, за словами свідків, на взятому на тест-драйв Lexus проїхала на червоне світло світлофора. В результаті зіткнулися чотири машини — дві автівки Tesla, Ford Mustang та орендоване авто. Свою вину Квіткова заперечує.

В інтерв'ю блогеру Богдану Беспалову Альона Черненко, яка отримала травму руки, заявила, що на момент аварії знаходилася на пасажирському кріслі однієї з машин. Вона спілкувалася з Квітковою.

«Вона мені говорить: „Вибачте, вибачте, я не знаю, я вам усе компенсую… Вибачте, не чіпайте мене“. Добре, окей, я побігла далі». Потім вона відмовилася з нами контактувати. Бо на місце аварії приїхала її група підтримки".

На одному з відео з місця ДТП користувачі помітили, що до Квіткової приїжджав Михайло Заливако.

Тепер Даша у своїх сторіз викладає відео, де вона вже не за кермом машини, а як пасажирка. Блогерка жартома звертається до українців, що їм тепер можна спокійно «виїжджати в місто, бо її нема на дорогах як водійки».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Квіткова викликала фурор у мережі своїм оголеним животом. Підписники назвали її прес найгарнішим серед українських блогерів.

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