«Пишаюсь тобою, брате»: в Україні загинув 22-річний доброволець з Великої Британії

Міністерство закордонних справ підтвердило смерть британця, який, за словами його рідних, воював в Україні. 22-річний Семюел Ньюї був убитий в бою з російськими окупантами 30 серпня на сході країни, написав у Facebook його брат Деніел.

«Я не можу висловити словами, наскільки я розбитий, — написав він. — Я також не можу не додати, як я пишаюся своїм молодшим братом».

Після навчання на психолога в Бірмінгемському університеті Ньюї з Соліхалла у 2022 році прийняв рішення воювати в Україні, повідомляє Daily Mail.

Він приєднався до групи іноземних добровольців під назвою «Темні ангели», а потім відправився на схід, щоб співпрацювати з українською військовою розвідкою ГУР.

Деніел Ньюї додав: «Сем, ти віддав своє життя за людей, яких ніколи не знав, і діяв з мужністю, мораллю і честю. Ти не тільки мій молодший брат, але й виняткова людина, хороший солдат і один з найхоробріших людей, яких я коли-небудь мав честь знати. Дуже дякую тобі за те, що був частиною мого життя протягом цих 22 років. Я завжди люблю тебе, брате».

Семюела Ньюї та його батька 2020 року судили за обвинуваченням у тероризмі за нібито незаконну допомогу Деніелу, який був британським добровольцем, що воював проти Ісламської держави в Сирії. Але обвинувачення з них зняли.

Речник Міністерства закордонних справ Великої Британії підтвердив його смерть, зазначивши, що нададуть підтримку родині британця у зв'язку з його смертю в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський доброволець Крістофер Джеймс після загибелі заповів поховати його в Києві.

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