Перетворитесь на магніт для грошей: якому знаку зодіаку пощастить 1 вересня

Настає 16-та місячна доба, коли земний супутник увійде в третю фазу і почне чинити сильний вплив на всіх представників зодіакального кола, попереджають астрологи.

Але найщасливіший знак зодіаку 1 вересня отримає максимальну користь від сприятливого розташування планет, пише сайт з астропрогнозами.

Сьогоднішній день ніби створений для активного відпочинку і радості, яка виникає просто так — без особливого приводу.

Люди стають розкутими та внутрішньо вільними, тому їм легко спілкуватися. У професійному плані можна, завершуючи робочий тиждень, укладати угоди та підписувати договори — вони обіцяють бути надзвичайно вдалими.

Але найбільше пощастить 1 вересня саме Рибам.

Людям, які народилися у період з 19 лютого по 20 березня, зірки обіцяють успіх у будь-яких фінансових операціях — від оплати комунальних та поповнення мобільних рахунків до підписання важливих угод, які в перспективі мають принести солідні дивіденди.

Але найприємнішим моментом дня стануть виплати, про джерело яких представники знака, можливо, вже встигли забути. Наприклад, їм можуть повернути старі борги або винагородити за виконану роботу, а то й зовсім зробити несподіваний подарунок.

«Очікуйте надходження грошей від впливової людини. Це може бути транш на розвиток власної справи або допомога таємного покровителя. У будь-якому разі, сума може сягати п'яти нулів, тому вкладіть її у що-небудь вартісне», — радять фахівці.

А що чекає на всі знаки зодіаку у вересні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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