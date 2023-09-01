Примусове повернення ухилянтів в Україну: юрист пояснив, чи може це спрацювати

Українські правоохоронці можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК, практично в будь-якій країні світу. Про це заявив у виступі в ефірі національного телемарафону голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У будь-якій фактично (крім росії, можливо) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти та запросити екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність», — зазначив Арахамія.

В той же час юрист Сергій Савинський впевнений, що одного лише бажання нардепів буде замало. Про це він сказав у коментарі.

В Україні й раніше діяв механізм екстрадиції стосовно осіб, які вчинили те чи інше кримінальне правопорушення, нагадує він.

«Щоб ініціювати кримінальну справу, треба довести, що висновки військово-лікарської комісії з 24 лютого 2022 року були підробленими. І визначити, що видані військовозобов'язаним довідки були підроблені й вони або отримали відстрочку, або взагалі були виключені з військового обліку. І потім, використовуючи підроблену довідку, виїхали за кордон. Тоді щодо них буде ініційоване кримінальне провадження», — пояснює правник.

Тут є як мінімум два варіанти кримінального провадження: або за використання підробленої довідки або за незаконний перетин кордону.

«Мабуть, більш правильно кваліфікувати саме в контексті підробленої довідки. Оскільки вони будуть підозрюваними у кримінальному провадженні, то у них може бути застосований механізм екстрадиції. І щодо таких осіб буде подано запит до країни — місця їхнього перебування, якщо в України є відповідні домовленості з тією країною, де ті перебувають», — додає юрист.

Цей механізм може бути запущений, але як саме це буде працювати на практиці, поки важко сказати, вважає юрист.

«Це з одного боку може сприйматися як певний популізм. З іншого боку, запит, фронту на людський ресурс дуже великий. Тому, можливо, такі дії й справді будуть відбуватися. З цього приводу дуже багато різних інформаційних приводів, і прогнози робити важко. Хоча все можливо бути, особливо в такий час. Щоб це активно запрацювало, потрібна й політична воля», — говорить він.

Юрист допускає, що спершу механізм екстрадиції ухилянтів можуть застосовувати у якихось гучних медійних випадках. Втім, щоб це запрацювало, додаткових норм розробляти не потрібно: екстрадиція тих, кого підозрюють у вчиненні злочину, і так діє.

«Механізм є, можливо, немає тільки політичної волі й акценту правоохоронного сектору на цю ситуацію. Адже в країні дійсно є багато чим займатися, окрім ухилянтів. Але питання роботи ВЛК і того, які там реалізують корупційні схеми, дуже болюче. Окрім боротьби з зовнішнім агресором та відновлення контролю над окупованими територіями, боротьба з корупцією теж має бути одним із пріоритетів. Тому акцент на цьому я вважаю правильним», — пояснює Сергій Савинський

Але він вважає, що реалізація такої схеми затягнеться на довгі роки.

«У кримінального провадження є певні стадії. Дослідження та збір доказів — це не може відбутися часом дуже швидко. Треба дослідити, встановити передумови видачі факту незаконних довідок. Щоб встановити, що довідка підроблена, треба провести медичний огляд цієї людини. А для цього треба, щоб вона приїхала. Це цілий комплекс дій, і є різні нюанси. Тому сказати про те, що завтра з-за кордону повернуть всіх ухилянтів — ні, такого не буде», — зауважує він.

Як відомо, на засіданні РНБО було ухвалено рішення перевірити довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані військово-лікарськими комісіями за час повномасштабної агресії. Зокрема, також перевірять осіб, які за допомогою цих документів виїхали з України. Невдовзі після цього представник президента у ВР заявив, що правоохоронцям можливо доведеться перевірити тисячі довідок, які були видані військово-лікарськими комісіями ще з лютого 2022 року.

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