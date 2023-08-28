До 10 тисяч доларів за людину: у Вінниці викрили схему заробітку лікарів на «ухилянтах»

У Вінниці контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Зокрема було затримано організатора оборудки — посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб, насамперед — чиновників обласної військово-лікарської комісії, повідомили в СБУ.

За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Вартість таких «послуг» він оцінював від 3 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від «складності» діагнозу і терміновості його «встановлення».

Після отримання «замовлення» зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я клієнтів.

Таким чином вони створювали формальну підставу для «списання» ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон.

Під час оперативних дій було встановлено понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників, а під час передачі нової суми неправомірної вигоди посадовця лікувально-діагностичного центру затримали.

При обшуках в автомобілі, а також за місцем роботи і проживання затриманого було виявлено гроші, одержані корупційним шляхом, документи, чорнові записи і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Результати обшуку авто

Вилучення документів і коштіа

Тож наразі чоловікові повідомлено про підозру за частиною 3 статі 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше відставний український генерал закликав уникати огульного тиску на всіх воєнкомів та очільників ВЛК, адже це вже спричинило зменшення кількості мобілізованих.

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