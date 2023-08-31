«Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Тисячі людей. Будуть відповідати»: Зеленський анонсував масштабні перевірки рішень ВЛК по всій Україні (відео)

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) прийняла рішення про тотальні перевірки діяльності військово-лікарських комісій у всій країні, які виявилися причетними до корупційних скандалів. Про це у щоденному зверненні поінформував президент Володимир Зеленський.

«Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати», — повідомив президент.

Комплексній перевірці підлягає обґрунтованість рішень Комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було ухвалено в період із 24 лютого 2022 року і які можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.

За результатами цієї перевірки буде зроблено висновки щодо тих осіб, які на підставі сфальсифікованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

Також учасники засідання РНБО ухвалили рішення активізувати розширення можливостей проходити ВЛК у системі цивільних медичних закладів.

«Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати з цивільними медиками для розв’язання цього питання», — констатував глава держави.

Крім того, РНБО вирішила завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК, а ще — переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань і унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Відзначимо, що згідно з діючими нормами, поки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров’я, призивати його на військову службу під час мобілізації немає підстав. Також слід розуміти, що рішення лікарської комісії можна оскаржити.

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