Вбиває шкідників і підживлює рослини: як краще застосувати цибулеве лушпиння на дачі

Лушпиння цибулі багато хто просто викидає у смітник. Але з нього можна приготувати корисний настій, який буде багатий мінеральними солями, каротином, фітонцидами, різними вітамінами та іншими корисними речовинами. Таке натуральне добриво з лушпиння цибулі точно сподобається вашим рослинам.

Та ще й шкідники будуть триматися від культур подалі, адже їм не подобається запах відвару, пишуть автори Telegram-каналу «Сучасна дача».

Як готувати

Насамперед, потрібно звернути увагу, що будь-які добрива з лушпиння цибулі не можна довго зберігати, адже вони швидко псуються та втрачають свої корисні властивості.

Використовувати підживлення на основі лушпиння цибулі для городу можна для всіх сільськогосподарських культур. Особливо корисне воно для томатів, огірків, полуниці, ягідних чагарників, плодових дерев, квітів.

Для огірків:

При пожовтінні огірків в емальований 10-літровий посуд кладемо жменю лушпиння. Заливаємо водою і кип'ятимо п'ять хвилин. Даємо настоятися відвару і проціджуємо.

Два літри відвару розводимо у відрі води й обприскуємо листя огірків. Лушпиння, що залишилося, залишаємо на мульчу.

Проти павутинного кліща:

200 грам лушпиння настоюємо в 10 літрах води 4−5 днів. Проціджуємо і обприскуємо рослину з проміжком у п'ять днів.

Проти попелиці:

Наповнюємо наполовину відро цибулевим лушпинням і заливаємо зверху гарячою водою. Залишаємо настоюватися добу, проціджуємо і розбавляємо водою двічі.

Такий розчин можна застосовувати і для боротьби з колорадським жуком на баклажанах, картоплі.

Нагадаємо, зберігаючи цибулю, городники радять залишати на ній лушпиння, аби запобігти поширенню спор плісняви.

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