Втомитеся збирати врожай: три найкращі підживлення для зростання огірків
Огіркам, як і іншим культурам на городах, для швидкого зростання необхідне підживлення. Досвідчені городники, зокрема, рекомендують використовувати розчин із додаванням молока та активованого вугілля.
А автори тг-каналу «Ідеї для дачі та дому» називають три найкращі підживлення, які використовують для удобрювання огірків.
Ηacтой з цибулевого лушпиння
Ємність місткістю 3 літри заповнити на половину обсягу лушпинням від цибулі і залити окропом. Ηакрити кришкою і на 5 діб залишити настоюватися. Настій потрібно періодично перемішувати. Перед поливом концентрат слід розвести водою в пропорції 1:10. Підживлення вноситься двічі на тиждень.
Πташиний послід
Послід заливають водою у відношенні 1:20 і залишають у темному місці на 72 години. Потім засіб проціджують і розводять водою в пропорції 1:10. Під кущ вносять по 0,5 л підживлення. Його використовують тричі: через 2 тижні після висадки огірків, в період їхнього цвітіння і у сезон плодоношення.
Йодова підкормка
На 10-літрове відро води додається 30 крапель йоду. Під кожний кущ виливається по 1 л засобу. Підживлювати огірки можна кожні 2 тижні.
Досвідчені городники також рекомендують використовувати настій ячменю — три чайні ложки подрібнити блендером, додати 2 літри води і дати настоятися протягом доби. Потім настій розводять водою та вносять як під корінь, так і по листку.
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