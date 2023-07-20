Втомитеся збирати врожай: три найкращі підживлення для зростання огірків

Огіркам, як і іншим культурам на городах, для швидкого зростання необхідне підживлення. Досвідчені городники, зокрема, рекомендують використовувати розчин із додаванням молока та активованого вугілля.

А автори тг-каналу «Ідеї для дачі та дому» називають три найкращі підживлення, які використовують для удобрювання огірків.

Ηacтой з цибулевого лушпиння

Ємність місткістю 3 літри заповнити на половину обсягу лушпинням від цибулі і залити окропом. Ηакрити кришкою і на 5 діб залишити настоюватися. Настій потрібно періодично перемішувати. Перед поливом концентрат слід розвести водою в пропорції 1:10. Підживлення вноситься двічі на тиждень.



Πташиний послід

Послід заливають водою у відношенні 1:20 і залишають у темному місці на 72 години. Потім засіб проціджують і розводять водою в пропорції 1:10. Під кущ вносять по 0,5 л підживлення. Його використовують тричі: через 2 тижні після висадки огірків, в період їхнього цвітіння і у сезон плодоношення.

Йодова підкормка

На 10-літрове відро води додається 30 крапель йоду. Під кожний кущ виливається по 1 л засобу. Підживлювати огірки можна кожні 2 тижні.

Досвідчені городники також рекомендують використовувати настій ячменю — три чайні ложки подрібнити блендером, додати 2 літри води і дати настоятися протягом доби. Потім настій розводять водою та вносять як під корінь, так і по листку.

Фото Pixabay

104

Читайте нас у Facebook та Instagram