«Я не міг плакати і не міг нічого відчувати»: принц Гаррі розповів, як зміг пережити смерть мами

У новому серіалі «Серце нескореного» принц Гаррі розповів не тільки про образу на королівську родину, але й торкнувся теми смерті своєї мами, принцеси Діани, яка в значній мірі відбилася на його психічному здоров'ї.

Маленькі принци з матір'ю

Як відомо, 36-річна принцеса Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року в паризькому тунелі — травми виявилися несумісними із життям.

У кадрі принц Гаррі віддав данину пам'яті матері, розповівши про те, як йому складно було в 12 років пережити її смерть, як похитнулося його психічне здоров'я, і як він згодом зміг примиритися з обставинами свого життя.

Прощання з Діаною

Протягом п'яти серій фільму Гаррі проводить паралель із ментальними проблемами ветеранів, які беруть участь у «Іграх скорених» та своїм власним емоційним станом.

Так, у другому епізоді серіалу під назвою «Невидимі травми» принц Гаррі говорить про те, що відрядження до Афганістану у 2012 році змусило його усвідомити все те, що він багато років не визнавав — смерть матері викликала серйозні розлади психіки. Після польотів на бойових гелікоптерах Apache перед його очима вставали страшні сцени, але пов'язані були вони з давніми подіями — загибеллю принцеси Діани.

«Я ніколи не усвідомлював до кінця, що втратив маму у такому юному віці, і яку травму пережив. Це ніколи не обговорювалося, я насправді не говорив про це і пригнічував біль у собі, як вчинили б більшість підлітків, але, коли все це вирвалося назовні, це справило ефект бомби, що розірвалася», — каже на камеру принц Гаррі. І додає: «Найжахливіше, що тоді ніхто довкола мене не намагався мені допомогти».

У четвертому епізоді серіалу «Серце нескореного» під назвою «Групова терапія» Гаррі знову згадує емоційні сплески, які він пережив через рік після смерті матері. У бесіді з принцом ветеран канадських військово-морських сил Даррелл Лінг розповів про те, який вплив служба справила на його психічне здоров'я і виступив зі словами підтримки.

«Це все одно, що струсити пляшку содової і піддіти кришку. Вона вибухне. Я не хочу, щоб це сталося з вами. Я радий, що ви, пройшовши через схожий досвід і розумієте, що ми, ветерани та інваліди бойових дій, відчуваємо».

«Я не можу вдавати, що знаю, через що ви пройшли. Але в мене це теж було, — відповідає Гаррі. — У моєму житті був момент, коли я ще не знав про це, але через травму від втрати матері у 12 років я був повністю позбавлений емоцій. Я не міг плакати, не міг відчувати».

Принц додає: «Мої емоції вивергалися фонтаном, куди б я не пішов. Я думав: «Як, чорт забирай, стримати це?!»

Вихід же принц знайшов у психологічному прийомі, який йому порадив психотерапевт: він почав уявляти, що знаходиться в скляній судині, в яку допускає тільки ті думки і факти, які вважає потрібними. Все ж інше залишає поза склом. Це дозволило йому примиритися з самим собою, з фактом смерті матері і по-справжньому зрозуміти, який вплив мала принцеса Діана на його життя.

Нагадаємо, що попри суперечки між ними принци об'єдналися, аби привітати номінантів щорічної премії, заснованої їх матір'ю.

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