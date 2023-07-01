Принци Вільям та Гаррі возз’єдналися: названо причину

За відносинами всередині королівської родини Великобританії з цікавістю стежить увесь світ. Але події останнього місяця все далі віддаляють принца Гаррі від монаршої рідні, його навіть не було запрошено на парад на честь дня народження Його Величності.

Але є один захід, який звичайно об'єднує обох синів Чарльза і Діани — це щорічна премія, яка була заснована у 1999 році на згадку про покійну принцесу Діану, їхню матір.

Архівне фото принцеси з синами

Всі ці роки Гаррі та Вільям підтримують цей захід, тому не дивно, що перед церемонією нагородження на цьому тижні обидва знову виступили з вітальним словом, пише People.

На зв'язок із лауреатами премії Вільям вийшов із Кенсінгтонського палацу.

«Сьогодні ми визнаємо силу всіх молодих людей — здатність кинути виклик статусу-кво, протистояти несправедливості та надихнути на значні зміни… Ви є факелоносцями надії та натхнення, висвітлюючи шлях іншим», — сказав Вільям у своїй промові.

Далі цю тему підхопив у своєму зверненні і Гаррі — у ролику, записаному в Лос-Анджелесі.

«Коли ми збираємось разом, мені згадується глибока віра моєї матері в перетворюючу силу молодих людей. Вона визнала їхню унікальну здатність кинути виклик статус-кво та просувати більш інклюзивне та співчутливе суспільство. Її спадщина продовжує надихати і бути прикладом того, як орієнтуватися в складностях нашого сучасного світу», — сказав він.

Цього року нагороду Діани отримали 189 молодих людей з 31 країни світу. Вони були відзначені за «перетворення своїх спільнот, забезпечення довгострокових змін та створення більш справедливого та рівноправного суспільства для всіх».

Що ж до принців Вільяма та Гаррі, то ця премія стала першим заходом, на якому обидва вони з'явилися разом, хай і віртуально. Востаннє принца Уельського та герцога Сассекського бачили разом на коронації його Величності. Тоді Гаррі просидів усю церемонію на третьому ряду, прикритий пером від капелюшка своєї тітки, принцеси Анни.

На противагу молодшому братові майбутній король Британії Вільям здобуває все більшу прихильність мешканців Сполученого Королівства і не тільки.

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