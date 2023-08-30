Герцог завдає нового удару: принц Гаррі звинуватив королівську сім’ю у відсутності підтримки у важкий для нього період

Принц Гаррі, якому ночами телефонує Кейт Міддлтон, завдав нового удару по британській королівській родині. Герцог Сассекський звинуватив своїх родичів у тому, що не знайшов у них підтримки після повернення зі служби в Афганістані. Крмі того, він знову заявив, що ніхто з членів сім'ї не хотів говорити з ним про ту травму, яку він отримав після загибелі матері, принцеси Діани.

Усе це, і багато чого ще, молодший син короля Чарльза III наговорив в інтерв'ю, яке стримінгова компанія Netflix показала вранці 30 серпня перед прем'єрою 5-серійного документального фільму «Серце нескореного». Міні-серіал присвячений «Іграм нескорених». У ньому більше розповідається про поранених ветеранів, які брали участь у цих змаганнях, ніж про Гаррі. До речі, Меган Маркл лише ненадовго з'являється в кількох сценах, щоб підтримати чоловіка.

Ось найяскравіші цитати герцога Сассекського з нового інтерв'ю.

1. Про смерть його матері, принцеси Діани:

«Я втратив маму в такому юному віці, що ніколи не усвідомлював, яку важку травму я отримав. Це ніколи не обговорювалося в сім'ї, і я особливо про це не говорив і придушував у собі це, як зробила б більшість інших молодих людей. Коли все це стало виходити назовні, мене немов кидало від стіни до стіни. І я не міг зрозуміти, що зі мною відбувається. Я страждав замість того, щоб бути молодим».

2. Про перше визнання своєї травми:

«Тільки коли мені виповнилося 28 років, я вперше усвідомив, що зі мною щось не так. Емоції почали виходити назовні, а потім раптом мене немов струснули, і почався хаос… І я думав: «Як, чорт забирай, мені це стримати всередині?» Мені хотілося залізти в скляну банку, але залишити її відкритою. Мій терапевт сказав мені: «Ви приймаєте тільки те, що входить, а все інше нехай відскакує».

3. Про повернення з Афганістану 2008 року:

«Найбільшою проблемою для мене було те, що ніхто з оточуючих не міг мені допомогти. У мене не було тієї структури підтримки, цієї мережі або тієї експертної ради, яка допомогла б визначити, що насправді зі мною відбувається».

4. Про свої проблеми з психічним здоров'ям:

«На жаль, як і більшість із нас, я вперше задумався про терапію, коли лежав на підлозі в позі ембріона. У такий момент ми шкодуємо про те, що не намагалися виправити деякі з речей у нашому житті раніше. Тоді приходить розуміння — це те, що я дійсно хочу змінити».

5. Про свою особистість:

«Що мені робити? У будь-який день? Я батько двох дітей, які молодші трьох років, у мене є пара собак. Я одружений. Я є покровителем-засновником Invictus Games Foundation. Є багато того, що я маю робити, але сьогодні все має бути присвячено Invictus».

6. Про свого сина:

«Коли я говорю зі своїм сином Арчі про те, ким він хоче стати, коли виросте, він іноді відповідає, що космонавтом, а іноді — пілотом. Але я нагадую йому: «Неважливо, ким ти хочеш стати, коли виростеш, головне — твій характер».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл приголомшила Чарльза III своїми вимогами.

169

Читайте нас у Facebook та Instagram