Одна з безперечних умов обороноздатності країни — військові ЗСУ мають бути не лише здоровими та добре екіпірованими, а й ситими. Для того, щоб наочно переконатися, як відбувається процес постачання харчів українській армії, ми звернулися до найбільшого постачальника збройних сил України — компанії «Атомсервіс».

Військова частина за тиждень подає заявку, що вона хотіла б отримати

У червні на відкритих торгах Prozorro вона виграла 7 лотів на доставку продовольства для ЗСУ і забезпечує харчуванням більше 250 тисяч українських захисників. Компанія неодноразово наголошувала на відкритості до спілкування із пресою і дотрималася слова — нам вдалося потрапити на склад «Атомсервісу» в одному з міст на західній Україні, з якого продукти відправляються до військових частин.

Після підписання контрактів із МОУ працювали цілодобово

У приміщенні складу завжди кипить робота. Прийомка товару, перевірка кількості та якості, упаковування, завантаження на машини. В середньому вантажівки відправляються на 12−15 точок — щоденно, з понеділка по п’ятницю. Керівник Львівського регіонального управління компанії «Атомсервіс» Олег Бодак розповідає, що після підписання контрактів з Міноборони її працівникам доводилося працювати мало не цілодобово, без вихідних. Тому що треба було швидко налагодити процес, прорахувати логістичні маршрути, запустити систему, щоб вона у майбутньому не давала збоїв. Зараз система налагоджена: заявки на постачання продуктів компанія отримує від керівництва військових частин завчасно — за тиждень. Це дає можливість вчасно сформувати замовлення і мати достатньо часу на його комплектацію.

Доставляємо майже всі, за винятком продуктів, що швидко псуються, говорять в "Атомсервісі"

«Військова частина за тиждень подає заявку, що вона б хотіла отримати. Ми формуємо комплект продуктів, замовлених на певну суму. І, як правило, по понеділках, завозимо нашим бійцям замовлення. Доставляємо майже все, за винятком швидкопсувних продуктів — молочних виробів та хлібу, які постачаються до військових частин безпосередньо із заводів», — розповідає Олег Бодак.

Продукти «ходять» за військовими

Звісно, в умовах повномасштабної війни доводиться вирішувати неабиякі складнощі, насамперед, пов’язані з логістикою. Наприклад, військова частина замовила продукти, як завжди, заздалегідь. Але ситуація на фронті стрімко змінюється, і на момент, коли вже треба доставляти харчі, з’ясовується, що в/ч передислокували в інше місце. Відповідно, йде заміна маршруту, якщо треба, залучається додатковий транспорт.

В «Атомсервісі» наголошують на важливості гнучко і оперативно реагувати на всі зміни та доставляти харчі туди, де їх чекають. Працівники на складі навіть гасло своє придумали: «Продукти рухаються за військовими». І куди б їх не передислокували, захисники можуть бути впевненими, що голодними не залишаться.

Своїми поставками «Атомсервіс» покриває усю Україну — від заходу до сходу. Щоправда, до самого «нуля» вантажівки компанії не доїжджають — цивільним туди не можна. Але все одно під’їжджають якомога ближче до лінії фронту, а там перевалюють продукти на інші, — військові автомобілі

У каталозі продукції понад 400 найменувань

Нульова толерантність до корупції

Компанія має значний досвід постачання продуктів харчування, тож є налагоджені зв’язки з багатьма постачальниками. Зазвичай вони привозять якісні перевірені продукти, із необхідними сертифікати, які підтверджують якість та відповідність державним стандартам, і жодних питань не виникає. Але, враховуючи великі партії товару, під час його зберігання або транспортування можуть статися якісь форс-мажори — наприклад, продукти набралися вологи, відсиріли тощо.

На складі «Атомсервісу» кожен вантаж ретельно перевіряють за кількістю і якістю, і «неліквід» відправляють назад до постачальників.

Керівник Львівського регіонального управління компанії "Атомсервіс" Олег Бодак

«У нас нульова толерантність до корупції, ми неодноразово підкреслювали, що відкриті для співпраці із Громадською антикорупційною радою та правоохоронними органами. Також закликаємо військових повідомляти про будь-які проблеми, пов’язані із постачанням продуктів. Реагування буде оперативним і дієвим! Ми зацікавлені у тому, що не допустити спроб нажитися на українських захисниках і забезпечити якісне і своєчасне харчування нашим військовим», — зазначає Олег Бодак.

У постійному контакті між постачальниками та військовими частинами

За словами керівника регіонального управління компанії, один з нагальних викликів у роботі пов’язаний з постачанням специфічних, імпортних продуктів, які не завжди фізично можна доставити у зазначений період.

«Велика частина продуктів в Україні — імпортного походження. Наприклад, чисто гіпотетично: є замовлення на якусь морську рибу, яку в Україні не вирощують і запаси скінчилися, а корабель з цією рибою прийде лише за кілька місяців. Або сезонні фрукти — ананаси, банани, ківі, які теж не завжди можна швидко завезти з іншої держави. Тому трапляються затримки у постачанні. Хоча в основному дефіциту в Україні немає: у нас є або можна дістати майже всі продукти, які існують у світі», — розповідає керівник регіонального управління «Атомсервіс».

представники «Атомсервісу» у постійному контакті з військовими частинами та постачальниками

У каталозі продукції, яка постачається до українських захисників, понад 400 найменувань. Окрім знайомих назв, трапляються специфічні і навіть екзотичні. Наприклад, саго — крупа з крохмалю, отриманого з серцевини стовбура сагової та деяких інших пальм.

Олег Бодак зізнається, що коли вперше отримав таке замовлення, змушений був заглянути в гугл, щоб дізнатися, що це таке. Але замовлення виконали вчасно. Щоправда, солдатам, мабуть, не надто сподобався смак екзотичного продукту — замовлення на саго було всього двічі.

Щоб система працювала злагоджено, представники «Атомсервісу» у постійному контакті з військовими частинами та постачальниками. Часом буває, що від військових надходять скарги на якість продукції: цього разу ковбаса чи сир були не такі, як зазвичай, хоча продукція того самого виробника, що й раніше. Тоді компанія зв'язується з постачальником й ті оперативно усувають недолік або замінюють продукт.

Підсумовуючи, можна зробити однозначний висновок, що українські бійці за допомогою «Атомсервісу» харчуються якісно та повноцінно, адже продукти їм доставляють своєчасно у широкому асортименті. Олег Бодак нарікає, що зараз, у сезон динь та кавунів через окупацію частини південних регіонів не завжди можна привезти захисникам солодкі баштанні у достатній кількості.

«Але я впевнений, що наступного року ситуація виправиться — ми будемо возити все, що замовлятимуть наші військові, у необхідній кількості та у всі куточки України — Херсон, Київ, Донецьк. В український Донецьк», — упевнений він.

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