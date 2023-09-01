Один день із «Атомсервіс»: як працює найбільший постачальник харчування ЗСУ — репортаж (ВІДЕО)
Одна з безперечних умов обороноздатності країни — військові ЗСУ мають бути не лише здоровими та добре екіпірованими, а й ситими. Для того, щоб наочно переконатися, як відбувається процес постачання харчів українській армії, ми звернулися до найбільшого постачальника збройних сил України — компанії «Атомсервіс».
У червні на відкритих торгах Prozorro вона виграла 7 лотів на доставку продовольства для ЗСУ і забезпечує харчуванням більше 250 тисяч українських захисників. Компанія неодноразово наголошувала на відкритості до спілкування із пресою і дотрималася слова — нам вдалося потрапити на склад «Атомсервісу» в одному з міст на західній Україні, з якого продукти відправляються до військових частин.
Після підписання контрактів із МОУ працювали цілодобово
У приміщенні складу завжди кипить робота. Прийомка товару, перевірка кількості та якості, упаковування, завантаження на машини. В середньому вантажівки відправляються на 12−15 точок — щоденно, з понеділка по п’ятницю. Керівник Львівського регіонального управління компанії «Атомсервіс» Олег Бодак розповідає, що після підписання контрактів з Міноборони її працівникам доводилося працювати мало не цілодобово, без вихідних. Тому що треба було швидко налагодити процес, прорахувати логістичні маршрути, запустити систему, щоб вона у майбутньому не давала збоїв. Зараз система налагоджена: заявки на постачання продуктів компанія отримує від керівництва військових частин завчасно — за тиждень. Це дає можливість вчасно сформувати замовлення і мати достатньо часу на його комплектацію.
«Військова частина за тиждень подає заявку, що вона б хотіла отримати. Ми формуємо комплект продуктів, замовлених на певну суму. І, як правило, по понеділках, завозимо нашим бійцям замовлення. Доставляємо майже все, за винятком швидкопсувних продуктів — молочних виробів та хлібу, які постачаються до військових частин безпосередньо із заводів», — розповідає Олег Бодак.
Продукти «ходять» за військовими
Звісно, в умовах повномасштабної війни доводиться вирішувати неабиякі складнощі, насамперед, пов’язані з логістикою. Наприклад, військова частина замовила продукти, як завжди, заздалегідь. Але ситуація на фронті стрімко змінюється, і на момент, коли вже треба доставляти харчі, з’ясовується, що в/ч передислокували в інше місце. Відповідно, йде заміна маршруту, якщо треба, залучається додатковий транспорт.
В «Атомсервісі» наголошують на важливості гнучко і оперативно реагувати на всі зміни та доставляти харчі туди, де їх чекають. Працівники на складі навіть гасло своє придумали: «Продукти рухаються за військовими». І куди б їх не передислокували, захисники можуть бути впевненими, що голодними не залишаться.
Своїми поставками «Атомсервіс» покриває усю Україну — від заходу до сходу. Щоправда, до самого «нуля» вантажівки компанії не доїжджають — цивільним туди не можна. Але все одно під’їжджають якомога ближче до лінії фронту, а там перевалюють продукти на інші, — військові автомобілі
Нульова толерантність до корупції
Компанія має значний досвід постачання продуктів харчування, тож є налагоджені зв’язки з багатьма постачальниками. Зазвичай вони привозять якісні перевірені продукти, із необхідними сертифікати, які підтверджують якість та відповідність державним стандартам, і жодних питань не виникає. Але, враховуючи великі партії товару, під час його зберігання або транспортування можуть статися якісь форс-мажори — наприклад, продукти набралися вологи, відсиріли тощо.
На складі «Атомсервісу» кожен вантаж ретельно перевіряють за кількістю і якістю, і «неліквід» відправляють назад до постачальників.
«У нас нульова толерантність до корупції, ми неодноразово підкреслювали, що відкриті для співпраці із Громадською антикорупційною радою та правоохоронними органами. Також закликаємо військових повідомляти про будь-які проблеми, пов’язані із постачанням продуктів. Реагування буде оперативним і дієвим! Ми зацікавлені у тому, що не допустити спроб нажитися на українських захисниках і забезпечити якісне і своєчасне харчування нашим військовим», — зазначає Олег Бодак.
У постійному контакті між постачальниками та військовими частинами
За словами керівника регіонального управління компанії, один з нагальних викликів у роботі пов’язаний з постачанням специфічних, імпортних продуктів, які не завжди фізично можна доставити у зазначений період.
«Велика частина продуктів в Україні — імпортного походження. Наприклад, чисто гіпотетично: є замовлення на якусь морську рибу, яку в Україні не вирощують і запаси скінчилися, а корабель з цією рибою прийде лише за кілька місяців. Або сезонні фрукти — ананаси, банани, ківі, які теж не завжди можна швидко завезти з іншої держави. Тому трапляються затримки у постачанні. Хоча в основному дефіциту в Україні немає: у нас є або можна дістати майже всі продукти, які існують у світі», — розповідає керівник регіонального управління «Атомсервіс».
У каталозі продукції, яка постачається до українських захисників, понад 400 найменувань. Окрім знайомих назв, трапляються специфічні і навіть екзотичні. Наприклад, саго — крупа з крохмалю, отриманого з серцевини стовбура сагової та деяких інших пальм.
Олег Бодак зізнається, що коли вперше отримав таке замовлення, змушений був заглянути в гугл, щоб дізнатися, що це таке. Але замовлення виконали вчасно. Щоправда, солдатам, мабуть, не надто сподобався смак екзотичного продукту — замовлення на саго було всього двічі.
Щоб система працювала злагоджено, представники «Атомсервісу» у постійному контакті з військовими частинами та постачальниками. Часом буває, що від військових надходять скарги на якість продукції: цього разу ковбаса чи сир були не такі, як зазвичай, хоча продукція того самого виробника, що й раніше. Тоді компанія зв'язується з постачальником й ті оперативно усувають недолік або замінюють продукт.
Підсумовуючи, можна зробити однозначний висновок, що українські бійці за допомогою «Атомсервісу» харчуються якісно та повноцінно, адже продукти їм доставляють своєчасно у широкому асортименті. Олег Бодак нарікає, що зараз, у сезон динь та кавунів через окупацію частини південних регіонів не завжди можна привезти захисникам солодкі баштанні у достатній кількості.
«Але я впевнений, що наступного року ситуація виправиться — ми будемо возити все, що замовлятимуть наші військові, у необхідній кількості та у всі куточки України — Херсон, Київ, Донецьк. В український Донецьк», — упевнений він.
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