Рука москви: правляча партія Грузії ініціювала імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі

У парламенті Грузії запускається процедура імпічменту президенту країни Саломе Зурабішвілі, яка, як і грузинський народ, активно підтримала Україну після повномасштабного вторгнення рф. Ініціатором стала фракція правлячої партії «Грузинська мрія». Про це заявив лідер партії Іраклій Кобахідзе.

«На засіданні політради партії ми ухвалили рішення розпочати процедуру імпічменту щодо президента Саломе Зурабішвілі, яка порушила конституцію країни, не погодивши з урядом свої візити до Європи», — заявив Кобахіддзе на пресконференції.

Правляча партія вважає, що Зурабішвілі порушила конституцію, оскільки вирушила до закордонних поїздок без схвалення уряду. Згідно з 52-ю статтею конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зв'язках, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою кабміну.

Зурабішвілі відвідала Україну наприкінці серпня. Потім 31 серпня побувала у Німеччині, де зустрілася із президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром. У вересні вона має намір відвідати Швейцарію та Болгарію, у жовтні — Польщу, Бельгію та Данію, у грудні — ОАЕ, Чехію та Ізраїль. Жодну з цих поїздок президент не погодила з урядом Грузії.

Конфлікт між Зурабішвілі та «Грузинською мрією» триває вже кілька років, хоча Саломе в 2018 році перемогла на виборах, користуючись підтримкою цієї партії. Однак потім вона почала різко критикувати агресивну політику росії, особливо після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Також Зурабішвілі критикує правлячу партію через її зв'язки з москвою. Як президентка вона проводить послідовну лінію на євроінтеграцію Грузії.

Позиція «Грузинської мрії» призвела до того, що у червні 2022 року Україна та Молдова стали кандидатами у члени ЄС, а Грузія цього статусу не набула. Брюссель пообіцяв Тбілісі, що надасть його, «як тільки будуть вирішені проблеми щодо пріоритетів, що залишилися».

Принциповою позицією Зурабішвілі незадоволені у москві. Очевидно, що «Грузинська мрія» робить все, щоб достроково відправити президента у відставку.

Однак Іраклію Кобахідзе під час пресконференції довелося визнати, що домогтися імпічменту не вдасться. Не дозволяє розстановка політичних сил у парламенті. Для зняття Зурабішвілі з поста необхідні 100 зі 150 голосів. У правлячої партії їх немає, і зібрати голоси їй не вдасться без підтримки опозиції.

Проте «Грузинська мрія» вирішила процедуру імпічменту ініціювати. Крім того, партійна фракція звернеться до конституційного суду за фактом порушення президентом основного закону республіки.

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