«Російський літак іди на*уй»: Грузія зустріла масовими протестами перший за чотири роки прямий рейсовий літак з рф

У Грузії знову масові протести через літак російської авіакомпанії «Азімут», який виконав перший після 4-річної перерви прямий рейс із Москви, пише «Європейська правда» .

Літак вилетів з аеропорту «Внуково» та приземлився у грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом. Це перший рейс із Москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

Першим рейсом з Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків та громадських діячів. Водночас в аеропорту проходить акція протесту грузинської опозиції та інших противників поновлення прямих авіарейсів до Росії. До аеропорту стягнули посилені наряди правоохоронців.

Активісти зустріли рейс із протестними транспарантами, прапорами Грузії, Євросоюзу та України. Вони посилають російський літак курсом російського військового корабля: «Російський літак, йди на. уй » .

Примітно, що компанія «Азімут» перебуває під українськими санкціями, оскільки здійснює рейси до окупованого росією Криму.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на перший за чотири роки рейс Москва-Тбілісі.

«Незважаючи на опір грузинського народу, Росія приземлилася до Тбілісі рейсом, якому не раді. Немає авіасполучення з Росією!» — Написала вона у своєму Twitter.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому ухвалення у першому читанні парламентом Грузії так званого «законопроекту про іноагентів» також викликало масові протести .

Фото: Activatica

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