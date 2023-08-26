Сім'я прем'єр-міністрки Естонії веде бізнес у росії: подробиці гучного скандалу

В Естонії дві газети виступили із закликом до прем'єр-міністрки Каї Каллас, яка активно підтримує Україну, піти у відставку. У республіці спалахнув гучний скандал навколо глави уряду. З'ясувалося, що транспортна компанія, до власників якої належить чоловік пані Каллас Арво Халлік, веде активний бізнес з росією.

Почалося все з публікації агентства Delfi, яке з'явилося на початку тижня. Журналісти з'ясували, що компанія Stark Logistics заробила майже 1,5 млн євро на російських поставках під час війни в Україні. У самій компанії заявили, що практично згорнули всю діяльність у росії і в даний час перевозять останні замовлення. При цьому уточнили, що йдеться про «часткове вивезення залишків із заводів, щоб можна було повністю завершити діяльність». Про це заявив директор фірми Крістян Крааг.

Фактично, керівництво Stark Logistics підтвердило, що продовжувало працювати з російськими компаніями після початку війни в Україні. Всі очікували, що Кая Каллас хоча б принесе публічні вибачення.

Однак прем'єр-міністрка у ході пресконференції відкинула звинувачення на адресу компанії чоловіка у порушенні санкцій проти росії, запроваджених Євросоюзом.

За її словами, Stark Logistics через місяць після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну припинила надавати логістичні послуги російським компаніям. Проте вона продовжує перевозити вантажі до росії для свого естонського партнера, фірми Metaprint.

Каллас довелося визнати наявність етичної проблеми у роботі Stark Logistics. Прем'єр-міністрка заявила, що у неї відбулася розмова з чоловіком, і він «вирішив припинити комерційну діяльність у вересні». «Я пояснила йому, яка ситуація і як це виглядає з боку», — додала Каллас.

Однак цього виявилося замало. Газета Postimees вважає, що «час Каллас минув». Вона не надала задовільних роз'яснень на пресконференції. Більше того, прем'єр-міністрка заявила, що не зробила нічого поганого та не розуміє суті звинувачень.

«Ні в середу, ні в четвер ми не почули відповіді. Немає жодних підстав вважати, що ми почуємо їх у суботу чи неділю. Тому Postimees дає прем'єр-міністрці дружню рекомендацію почати збирати речі сьогодні та уникнути відставки з ще більшою ганьбою у майбутньому», — йдеться у зверненні видання.

Інша газета — Eesti Päevaleht — закликає Каллас подати прохання про відставку, щоб члени парламенту вирішили, наскільки значна помилка, яку допустила глава уряду.

Напередодні президент Естонії Алар Каріс закликав Каллас якнайшвидше надати роз'яснення у зв'язку з підприємницькою діяльністю її чоловіка.

«Думаю, що громадськість чекає на пояснення від прем'єр-міністрки. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій та поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії», — зазначив Каріс.

Каллас дала пресконференцію лише після заяви президента. Проте, як бачимо, її виступ лише посилив ситуацію.

Тепер і коаліційні партнери Партії реформ, яку очолює Каллас, вимагають від неї роз'яснень та вибачень. Поки що про розвал коаліції не йдеться, але атмосфера настільки напружена, що ось-ось станеться вибух.

Звісно, опозиція вимагає негайної відставки прем'єр-міністрки.

«Цей скандал є ганебним для всієї країни. Прем'єр-міністрка їздить усюди, представляючи себе великим другом України, вимагає від усіх закрити товарообмін та ділові відносини з росією, а її чоловік півтора роки безперешкодно займається цим так, ніби це не стосується нашого уряду», — заявив депутат парламенту Хенн Пиллуаас.

Нагадаємо, Кая Каллас очолила уряд Естонії у січні 2021 року. Вона стала першою жінкою в історії республіки, яка обійняла посаду прем'єр-міністра. Каллас не раз публічно підтримувала Україну. Вона закликала надати нашій країні західне озброєння ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Тим часом СБУ виявила в Україні майно російського генерала на мільярд гривень.

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