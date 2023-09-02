У Великій Британії помер батько Доді Аль-Файєда, який загинув разом з принцесою Діаною

У Великій Британії помер бізнесмен Мохаммед Аль-Файєд. Йому було 94 роки. Син Мохаммеда Доді загинув 1997 року в автокатастрофі разом із принцесою Діаною. Вона збиралася вийти за нього заміж.

Мохаммед Аль-Файєд був упевнений у тому, що загибель Доді та Діани підлаштували британські спецслужби за наказом Букінгемського палацу. Протягом багатьох років він намагався довести це — вимагав проведення нових і нових офіційних розслідувань, наймав приватних детективів.

У 2008 році присяжні у Високому суді Лондона винесли вердикт, згідно з яким автокатастрофа в Парижі 31 серпня 1997 року сталася через необережну та ризиковану поведінку водія лімузина та папараці.

Аль-Файєд з вердиктом не погодився. Однак заявив: «Досить. Я лишаю відплату Всевишньому. Але сам я більше нічого робити не буду».

Мохаммед Аль-Файєд народився в Олександрії, Єгипет, в сім'ї шкільного вчителя. Він вдало одружився. Його першою дружиною стала Саміра Хашоггі, сестра саудівського мільйонера, відомого торговця зброєю Аднана Хашоггі. Він дозволив Мохаммеду вести частину свого бізнесу у Саудівській Аравії.

Аль-Файєд розлучився з Хашоггі через два з невеликим роки. Однак цього часу йому вистачило, щоб завести добрі ділові зв'язки у кількох країнах Близького Сходу. Після розлучення молодий бізнесмен зайнявся судноплавством.

У 1966 році Аль-Файєд став радником султана Брунея, одного з найбагатших людей у світі. Це дозволило йому накопичити дуже солідний капітал та ще більше розширити коло зв'язків. 1974 року Мохаммед переїхав до Великобританії.

Робота на султана Брунея допомогла йому досить швидко познайомитись із представниками британського вищого суспільства. Аль-Файєд усіма силами прагнув увійти до цього кола обраних. 1979 року він разом зі своїм братом Алі купив знаменитий готель Paris Ritz за 20 млн фунтів.

1985 року брати придбали в Лондоні знаменитий універмаг Harrods за 615 млн фунтів. У цьому магазині робили покупки лише багаті люди та знаменитості, щоб зайвий раз підкреслити свій особливий статус.

На цьому Аль-Файєд не заспокоївся. У 90-х він купив футбольний «Фулхем».

Мохаммед дружив з багатьма знаменитостями, наприклад, з Майклом Джексоном. Після раптової смерті співака Аль-Файєд встановив йому пам'ятник біля стадіону «Фулхема».

Останні кілька років бізнесмен практично не з'являвся на публіці. Він жив у особняку у графстві Суррей разом із дружиною Хайні.

Нагадаємо, на початку серпня затонула знаменита яхта, на якій принцеса Діана відпочивала разом із Доді незадовго до їхньої загибелі. А рік тому автомобіль принцеси Діани пішов з молотка за нечувану суму.

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