Затонула знаменита яхта, на якій принцеса Діана відпочивала разом із Доді незадовго до їхньої загибелі

Західні ЗМІ повідомили про те, що розкішна моторна яхта, на якій принцеса Діана, яка вважала, що Британії пощастило, що в неї є Вільям, та її бойфренд Доді аль-Файєд насолоджувалися останньою літньою відпусткою на півдні Франції за кілька днів до своєї загибелі в серпні 1997 року, затонула в Середземному морі. Як з'ясувалося, це сталося 29 липня на Французькій Рив'єрі. Яхта Cujo зіткнулася з невідомим об'єктом приблизно за 18 миль від Больє-сюр-Мер.

На борту в цей момент перебували семеро людей. Капітан надіслав сигнал SOS. У корпусі яхти утворилася пробоїна. У підсумку вона затонула і тепер лежить на дні моря приблизно на глибині 2500 м.

Усіх, хто був на борту, благополучно евакуювали рятувальники. Ніхто не постраждав.

Cujo належала Доді аль-Файєду. На яхті в різні роки любили відпочивати зірки Голлівуду Клінт Іствуд, Тоні Кертіс, Брюс Вілліс.

Але всесвітньої популярності вона набула влітку 1997 року, коли на ній з'явилася Діана. Незадовго до цього Доді витратив близько півтора мільйона доларів на переобладнання яхти. І він був гордий запросити Леді Ді в круїз уздовж Французької Рив'єри.

Фотографії Доді та Діани на борту Cujo облетіли весь світ. А потім, лише за кілька днів після цього пара загинула в автокатастрофі в Парижі…

Діана на яхті Cujo

Cujo була побудована в Італії 1972 року для бізнесмена Джона фон Неймана. Він хотів, щоб фахівці верфі Baglietto зробили для нього найшвидшу моторну яхту у світі. Замовлення було виконано. Яхту оснастили двома 18-циліндровими двигунами, які забезпечували максимальну швидкість 42 вузли.

Доді та Діана на борту Cujo

Ван Нейман продав Cujo синові Аднана Хашоггі, найбагатшого у світі торговця зброєю. Той, зі свого боку, перепродав яхту своєму двоюрідному братові — Доді аль-Файєду.

Після загибелі Доді та Діани про яхту ніхто не дбав. Її вивели з експлуатації 1999 року.

У 2020 році її купив за безцінь дилер автомобілів класу люкс Саймон Кідстон. Він заплатив за неї 160 тисяч доларів. А потім з великою вигодою продав її якомусь молодому італійському бізнесмену, який вирішив зробити собі оригінальний подарунок на день народження.

Раніше «ФАКТИ» писали про прогулянку на яхті Леонардо Ді Капріо в компанії друзів.

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