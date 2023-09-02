білорусь звинувачує Польщу у порушенні свого повітряного простору: Варшава заперечує

За інформацією з білорусі, де почали демонтувати табір «вагнерівців», польський військовий вертоліт увійшов у повітряний простір сусідньої країни. Гелікоптер Мі-24 перетнув білоруський кордон «на гранично малій висоті», пролетів до 1200 метрів над територією білорусі, а потім повернув назад, повідомила білоруська прикордонна служба в онлайн-сервісі Telegram. Уряд у Мінську викликав тимчасового повіреного у справах Польщі до міністерства закордонних справ через порушення повітряного простору.

Натомість Польща відкинула звинувачення з боку білорусі. Речник Оперативного командування польських збройних сил Яцек Горишевський заявив інформаційному агентству AFP: «Це брехня і провокації з білоруського боку. Такого порушення точно не було».

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський додав, що не виключено, що це була білоруська провокація, що було б цілком природно.

«Ми будемо розслідувати ситуацію. Однак заяви білоруської сторони слід сприймати з особливою обережністю», — сказав він в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

Напруженість у відносинах між Мінськом і Варшавою останнім часом значно зросла. Польща і країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — вимагали від білорусі вигнати зі своєї території російську групу найманців «Вагнера», яка брала участь у військових діях в Україні.

Раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що у випадку провокацій на кордоні з білоруссю будуть «негайно закриті» всі білоруські переходи з ЄС. Нагадаємо, що Польща також подвоїла армію на кордоні з білоруссю.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram