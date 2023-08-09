«Закриття кордонів вкрай болюче для режиму лукашенка»: політолог про те, що відбувається зараз у білорусі

Після перекидання найманців пригожина в білорусь розмови про погрози, що виходять від ПВК «Вагнер» щодо Литви й Польщі, практично не припиняються. Ба більше, на зустрічі з диктатором путіним 23 липня лукашенко навіть не натякнув на загрозу, а прямо про це сказав. Однак уже через тиждень несподівано почав виправдовуватися за свої слова. То що ж все-таки відбувається й чого чекати від найманців, в інтерв'ю LRT.lt розповів білоруський політолог Анатолій Котов:

«Є невелике різночитання: або пропаганда не встигає за потоком думок лукашенка, або це навмисна трансляція кількох посилів щодо вагнерівців, які суперечать один одному. І це було навіть у рамках одного й того самого останнього „стендапу“, коли він казав, що пожартував про Жешув, а, з іншого боку, йому мають бути вдячними за те, що він стримує скривджених, щоб вони не пішли до Європи. Зрозуміло, чому з'їжджає на жарт, тому що наслідки цього жарту можуть бути вкрай сумними для нього. Поки він бачить, що ніхто не захотів із ним розмовляти, бо це був один із таких кроків, як і з міграційною кризою, — спробувати посадити Європу за стіл переговорів, використати козир в особі групи „Вагнер“, яка, на відміну від білоруської армії, хоч якусь загрозу потенційну становить — як для країн Європи, так і для України. Але, схоже, замість переговорів він отримав посилення угруповання на західних рубежах і чітке попередження, що, якщо тільки буде влаштована групою „Вагнер“ хоч якась спроба перейти кордон або провокації на кордоні, буде дуже серйозна відповідь. Тож довелося зводити все до жарту, бо ця спроба налякати, безумовно, мала б наслідки, на які він не розраховував. Замість переговорів — досить жорстка позиція, підготовка до оборони, а цілком можливо, і запобігання загрозі, яка може виходити з території білорусі».

За словами Котова, є ще в лукашенка деяке поле для маневру, для ескалації. Якраз під'єднати тих самих «вагнерівців» до участі в прикордонних інцидентах, і він буде це робити, буде підвищувати ставки.

«Поки не буде достатньо жорсткої реакції, а фактично це закриття кордонів, — додав політолог. - Закриття кордонів вкрай болюче для режиму лукашенка. Частина санкційної продукції надходить до білорусі, але набагато більше її потоків прямує до рф через білоруську юрисдикцію. Тому закриття кордонів — це дуже суттєвий удар по надходженню валютного виторгу й легально, і по нелегальному бізнесу теж».

Раніше британський генерал попередив українців про небезпеку від «вагнерівців».

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