Не минуло й доби: табір «вагнерівців» у білорусі почали демонтувати

Стало відомо, що в білорусі розпочали демонтаж табору ПВК «Вагнер» під Осиповичами в Могильовській області. Як повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода», розібрано вже третину наметів. Причому роботи почалися ще 23 серпня, тобто в день ймовірної загибелі євгена пригожина.

Табір російських найманців у білорусі виник наприкінці червня після невдалого заколоту ПВК «Вагнер». Тоді білоруський правитель олександр лукашенко виступив як посередник і, як він стверджує, умовив пригожина зупинити марш на Москву і відправити «вагнерівців» у білорусь.

Як повідомляє «Радіо Свобода», у північній частині табору було розташовано 129 наметів, з яких уже 65 демонтовано. У західній частині табору розібрали 27 із 64 наметів, у центральній частині — 9 із 80. Таким чином, із 273 житлових наметів демонтовано 101.

Примітно, що перші намети прибрали ще 1 серпня. Тоді демонтаж пояснювали тим, що частину найманців пригожин вирішив перекинути в Африку. Однак тепер на тлі передбачуваної загибелі творця ПВК ця версія виглядає не настільки переконливо.

Ще один цікавий момент — немає інформації про те, що найманці покинули табір.

«Беларускі Гаюн» не фіксує виведення «вагнерівців». Натомість було зазначено, що напередодні ввечері, одразу після повідомлень про катастрофу літака пригожина, на околицях табору фіксувалися серйозні перебої в роботі інтернету.

Тим часом, 24 серпня президент росії володимир путін уперше прокоментував катастрофу літака пригожина. Кремлівський диктатор фактично оголосив про загибель бізнесмена. При цьому путін назвав його талановитим підприємцем і високо оцінив роль ПВК «Вагнера» у війні проти України.

Після цього російські державні ЗМІ підтвердили загибель пригожина. Версія, яку озвучив путін, виключає причетність російських ППО до катастрофи літака.

А ось американські експерти впевнені в тому, що літак був збитий ракетою.

За іншою версією, яку активно розганяють російські користувачі соцмереж і Telegram-канали, хтось заклав у літак пригожина вибуховий пристрій. Наводиться при цьому розповідь стюардеси, яка повідомила своїм родичам, що її виліт відкладається з технічних причин. Вона також сказала, що на борт піднімалися кілька людей, нібито, співробітників техслужби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на погляд аналітиків ISW, путін напевно наказав збити літак пригожина.

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