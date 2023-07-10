Дитину вдарили ножем на дитячому майданчику у селі на Полтавщині: момент потрапив на відео

Буває так, що місця, обладнані для дитячих ігор, стають місцями надзвичайних подій. Це може бути трагічна випадковість, як сталося з шестирічним хлопчиком, якого на дитмайданчику вбила гойдалка.

А на Полтавщині 12-річний підліток постраждав через дії своїх однолітків — він на дитмайданчику отримав ножове поранення. Як повідомляють в обласній поліції, це сталося у селищі Градизьк.

Фото поліції

«Працівники поліції Кременчуцького райуправління встановлюють обставини конфлікту між малолітніми мешканцями Градизька, унаслідок якого завдано тілесних ушкоджень 12-річному хлопчику. Дитину із ножовим пораненням доставлено до лікарні. За попередньою інформацією, подія сталася 9 липня, близько 18:00, на дитячому майданчику в селищі Градизьк, Кременчуцького району», — зазначили в поліції та додали, що до цієї події приченті двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, які також проживають у Градизькій громаді.

Момент сварки потрапив на відео, яке у мережу виклав канал «Кременчук. Новини».

Причини та обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури.

Нагадаємо, що в Києві загинув 29-річний чоловік, в руках якого здетонувала граната. Його знайшли на лавці біля дитячого майданчику.

Фото поліції

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