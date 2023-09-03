Ворог вночі обстріляв Одещину: рятувальники показали наслідки

В ніч на неділю, 3 вересня, російські терористи вдались до чергових ударів по припортовій інфраструктурі Одеській області.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Одеська область. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян», — пишуть рятувальники, демонструючи фото роботи вогнеборців.

Цієї ночі окупанти вдались до кількох хвиль атак ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я в Одеській області. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, ворог випустив 25 ударних БпЛА. «Приземлити» вдалось 22 безпілотники. На жаль, внаслідок влучання виникла пожежа. Зокрема були й постраждалі.

Бек — Як відомо, після виходу російської федерації з «зернової угоди», терористи посилили обстріли портової інфраструктури України, при цьому страждало також і місто Одеса, де ударами ракет було зруйновано собор і пам'ятки культури у середмісті. Проте в середині серпня Україні все ж вдалося запустити альтернативний гуманітарний зерновий коридор у Чорному морі.

Фото ДСНС України

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