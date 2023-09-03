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Події

Росіяни обстріляли з «градів» житлові будинки на Дніпропетровщині: постраждали четверо людей

13:10 3 вересня 2023
Пошкоджена сільгосптехніка

Після нічних обстрілів Одещини російські окупанти вдалися до нових ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили у МВС України.

Як пишуть у міністерстві, росіяни вдарили по Олексіївці з РСЗВ рано вранці.

Під час обстрілів були пошкоджені:

  • 4 житлові будинки;
  • громадська будівля;
  • 4 автомобілі.
Зруйноване обійстя

Руйнування у приватному секторі

«Окрім того, впродовж доби армія росії била по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громаді. Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин, легкові автомобілі та сільськогосподарський транспорт, обірвано лінію електромереж», — пише пресслужба.

Наслідки обстрілу

Нагадаємо, що російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро, зокрема і з території окупованого Енергодара. Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнувань зазнають будинки та інфраструктура регіону.

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