Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителів Енергодара закликають залишити місто

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), на працівників якої здійснюється фізичний тиск з боку окупантів, може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.

Про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«Нічого не міняється за весь рік окупації, який російські військові знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів — на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною», — сказав Самойдюк.

Він наголосив, що жителям за будь-якої можливості краще залишити Енергодар і територію навколо міста.

Тим, для кого це неможливо зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання.

«Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти — ред.) будуть зобов’язані та змушені дати „коридори“ для виїзду населення з такої території», — додав заступник міського голови Енергодару.

Наразі в Запорізькій області, як розповів голова ОВА, відпрацьовуються всі необхідні плани й протоколи на випадок вищезгаданої провокації.

Також зазначимо, що попри заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів росія продовжує створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Окупанти використовують енергоблоки як матеріально-технічне та військове базування.

Як писали «ФАКТИ», рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну. Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

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