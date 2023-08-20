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Події

Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: постраждала жінка, пошкоджено будинки і лінії електропередач

8:40 20 серпня 2023
Постраждале обійстя

Місто Нікополь Дніпропетровської області, яке знаходиться на межі із зоною гарячих бойових дій, знову зазнавало обстрілів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих атак по місту постраждала жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, ворог атакував Нікополь у суботу ввечері. Для ударів росіяни застосовували важку артилерію.

Пошкоджений будинок

«Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні», — розповів чиновник.

Уламок снаряду прилетів просто під парканом

Крім того, в Нікополі в результаті ударів противника було пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарські будівлі, 2 лінії електропередач.

...а тут вороже залізяччя пробило дах

Як відомо, росіяни регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, які знаходиться поблизу лінії фронт. Зокрема, 19 серпня, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждала 82-річна жінка. Також минулого тижня російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого 1 людина загинула, а 6 — отримали поранення.

Крім того, вчора, 19 серпня, від ворожого обстрілу постраждало і місто Чернігів. Станом на 6:20 20 серпня кількість постраждалих зросла до 148 людей, а загиблих — до 7 (12-річну дівчинку доправили реанімобілем до Києва, але вона все-одно не вижила).

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