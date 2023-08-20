Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: постраждала жінка, пошкоджено будинки і лінії електропередач
Місто Нікополь Дніпропетровської області, яке знаходиться на межі із зоною гарячих бойових дій, знову зазнавало обстрілів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих атак по місту постраждала жінка.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
За його словами, ворог атакував Нікополь у суботу ввечері. Для ударів росіяни застосовували важку артилерію.
«Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні», — розповів чиновник.
Крім того, в Нікополі в результаті ударів противника було пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарські будівлі, 2 лінії електропередач.
Як відомо, росіяни регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, які знаходиться поблизу лінії фронт. Зокрема, 19 серпня, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждала 82-річна жінка. Також минулого тижня російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого 1 людина загинула, а 6 — отримали поранення.
Крім того, вчора, 19 серпня, від ворожого обстрілу постраждало і місто Чернігів. Станом на 6:20 20 серпня кількість постраждалих зросла до 148 людей, а загиблих — до 7 (12-річну дівчинку доправили реанімобілем до Києва, але вона все-одно не вижила).175