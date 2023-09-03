Резніков про виробництво українських дронів: цієї осені буде бум

Після перших успіхів дронів українського виробництва цієї осені очікується суттєве збільшення їх виробництва. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Укрінформу».

Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

«Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося — це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже», — заявив Резніков.

За словами міністра, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також Україна продовжить отримувати озброєння (не тільки БПЛА) від партнерів: від початку повномасштабного вторгнення росії наша отримала близько 100 мільярдів доларів допомоги.

«Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США — більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень», — заявив Резніков.

Він додав, що переважна більшість бюджету Міноборони, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Від початку вторгнення рф західні партнери передають Збройним силам України озброєння та важу військову техніку. Так, серед лідерів військової допомоги — Сполученні Штати та Велика Британія.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.

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